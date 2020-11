Xbox Series X/S : il y aura des stocks à la sortie et à Noël promet Xbox France

Alors que le jour de lancement des Xbox Series X et S approche, les fans s’inquiètent quant à la disponibilité de la console Day One. Depuis l’ouverture des précommandes, les plus impatients doivent se montrer réactifs tant les consoles s’arrachent. « Les précommandes sont épuisées depuis un moment. D’autres quantités arrivent dans les enseignes » explique Ina Gelbert, directrice de Xbox France.

Les consoles partent très vite. Si j’en avais eu plus, je pense qu’on en aurait vendu plus sur le marché français.

Pour preuve, la Fnac a ouvert les vannes hier avec de nouvelles précommandes. Mais l’offre n’a tenu que quelques minutes. On comprend donc les inquiétudes des joueurs quant à la disponibilité des Xbox nex-gen, d’autant que les mesures de confinement risquent de faire affluer plus de consommateurs que prévu.

Pas de date de sortie décalée

Première bonne nouvelle : « on ne change pas notre date de sortie » rassure Ina Gelbert, directrice de Xbox France. L’entreprise a préparé le terrain avec ses partenaires depuis plusieurs mois. Du côté de Xbox France, rien ne change, « les consoles sont parties de nos entrepôts et sont arrivées chez les partenaires distributeurs » explique Ina Gelbert.

Reste que ces partenaires doivent s’adapter aux nouvelles mesures du gouvernement. « Le vrai travail se fait désormais côté distribution car il faut adapter les plans aux nouvelles résolutions prises par le gouvernement » ajoute la président de Xbox France.

En effet, la hausse des cas Covid en France a poussé le gouvernement à mettre en place un nouveau confinement (partiel). Aussi, les boutiques vendant des produits non-essentielles ne peuvent pas ouvrir. Elles peuvent en revanche mettre en place des systèmes de click & collect (commande sur internet et récupération en boutique) ou de livraison à domicile.

Encore une fois, Xbox France se montre confiant. Les distributeurs « font un énorme travail et des initiatives ont été prises pour proposer le click & collect, la possibilité de venir récupérer en magasin ou d’être livré à domicile ». Certains partenaires ont même pris « l’initiative d’appeler les consommateurs qui ont réservé pour proposer une solution ». Les Xbox Series X et S seront donc disponibles le 10 novembre, date de sortie annoncée initialement par Xbox France.

Des Xbox Series X et S au pied du sapin ?

« La question qui se pose, c’est la possibilité de distribution sur la fin d’année avec le confinement » reconnaît Ina Gelbert. « Nos distributeurs se plient en quatre pour trouver des solutions » ajoute-t-elle. Et de rassurer : « on va y arriver ».

Encore une fois, la directrice de Xbox France explique que l’entreprise a tout prévu pour approvisionner les distributeurs pour les fêtes de fin d’année. Le confinement n’aura « pas d’impact sur les volumes initialement prévus ». Les incertitudes viennent de la distribution des consoles : « on regarde les meilleures options de distribution pour rendre nos consoles disponibles sur toute la fin d’année et les mettre là où elles pourront se vendre, en respectant toutes les consignes du gouvernement ». A priori, vous pourrez donc glisser une Xbox next-gen sous le sapin.

Et le Xbox All Access ?

C’est la grande nouveauté cette année chez Xbox. Le Xbox All Access débarque en France avec une offre pour les consoles next-gen. Déjà disponible aux États-Unis, le Xbox All Access permet de s’offrir une console Xbox avec un abonnement au Xbox Game Pass Ultimate (des milliers de jeux disponibles, possibilité de jouer depuis un PC ou une machine Android) moyennant un forfait mensuel. Il s’agit d’un achat à crédit et non d’une location.

La Xbox Series X, par exemple, est proposée à 32,99 euros par mois pendant deux ans, la Series S à 24,99 euros par mois. Le tout, sans verser le moindre euro le jour de l’achat. Micromania et Fnac sont les seuls distributeurs (pour le moment) à le proposer.

« On a de gros projets et les négociations sont ouvertes avec d’autres partenaires » assure Marc Issaly, responsable hardware et accessoires chez Xbox, qui a mis dix mois à trouver un accord avec Fnac et Micromania. « À terme dans un monde parfait, tout le monde pourra proposer le Xbox All Access » espère-t-il.

On voulait absolument l’avoir live le Jour J en France qui fait partie des 12 pays qui le proposent. Micromania et Fnac ont travaillé dur avec nous pour rendre le dispositif disponible pour les consommateurs.

Problème : l’offre All Access ne devait être disponible qu’à partir du 10 novembre et ne pouvait être souscrite qu’en boutique. Confinement oblige, les distributeurs partenaires doivent revoir leurs plans. Micromania a dores et déjà annoncé que le Xbox All Access serait disponible en ligne, sur son site web, dès le jour de la sortie.

Fnac n’a toujours pas communiqué sur le sujet. « On affine avec nos partenaires en espérant avoir des solutions pour le lancement. On en a qui sont envisageables et qui, on l’espère, pourront être mises en place à partir du 10 novembre » explique Ina Gelbert.

« Il y a un truc qui se passe sur Xbox en ce moment »

Xbox France a-t-il sous-estimé l’accueil réservé aux nouvelles Xbox Series ? Difficile à dire. Ina Gelbert souligne en tout cas « l’engouement du public français ». Discours marketing ou vraie surprise ? Peut-être un peu des deux.

Reste que ces nouvelles Xbox Series font parler d’elles. Si Sony est historiquement le chouchou des joueurs en France, cette nouvelle génération a le potentiel pour réduire l’écart.

Outre leurs qualités techniques, les Xbox Series s’accompagnent de services complets (Xbox Game Pass), de solutions de financements (Xbox All Access) et l’entreprise a en plus promis de ne pas augmenter les prix des jeux et accessoires. Beaucoup d’arguments qui pourraient séduire les consommateurs français.

Ina Gelbert, elle, y croit. « Il y a un truc qui se passe sur Xbox en ce moment. Les consommateurs comprennent ce qu’on est en train de faire, qu’on est en train de s’occuper d’eux et de répondre à leurs attentes ». Rendez-vous le 10 novembre.