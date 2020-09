Xbox All Access : l’offre « all inclusive » de Microsoft arrive en France (avec la Xbox Series X)

Grosse journée pour les gamers, et en particulier les fans de Microsoft. En effet, après avoir officialisé sa Xbox Series S hier, le géant américain vient d’annoncer le prix de sa grande soeur, la Xbox Series X, ainsi que la date de disponibilité. La nouvelle génération de Xbox sera donc disponible le 10 novembre prochain, aux prix de 299 et 499 euros.

Le Xbox All Access aussi en France !

Avant la fin de l’année, Microsoft lancera également en France son offre Xbox All Access. Cette dernière sera proposée en partenariat avec le groupe Fnac, et permettra prochainement d’acquérir la Xbox Series S, sans oublier 24 mois d’abonnement au Xbox Game Pass Ultimate, au prix de 24,99€ par mois durant 24 mois. L’offre sera également disponible pour la Xbox Series X, mais le tarif mensuel n’a pas encore été annoncé.

Rappelons que le Xbox Game Pass Ultimate permet d’accéder à un catalogue de jeux Xbox One, Xbox 360 et Xbox, que l’on peut télécharger librement sur sa console et auxquels on peut jouer durant toute la durée de son abonnement. L’offre inclut également le Xbox Live Gold, pour jouer en ligne, et va dans quelques jours accueillir la version définitive de xCloud, l’offre de cloud gaming de Microsoft que nous avons pu testée (en bêta) il y a quelques semaines.

L’autre bonne nouvelle, c’est que dès la fin de l’année, les membres du Xbox Game Pass Ultimate et du Xbox Game Pass pour PC obtiendront un abonnement EA Play sans coût additionnel. EA Play permet d’accéder, en plus des jeux proposés par le Xbox Game Pass, à plus de 60 titres issus du catalogue d’EA, comme FIFA 20, Titanfall 2 ou Need for Speed Heat, mais aussi à plusieurs épisodes des franchises les plus populaires de l’éditeur que sont Battlefield, Mass Effect, Skate

On attend désormais que Sony annonce le prix et la disponibilité de ses nouvelles PlayStation 5, ce que le géant nippon devrait faire dans les jours à venir, histoire de répondre comme il se doit à l’offensive de Microsoft.