Xiaomi a changé la conception de son premier smartphone pliable

Contrairement à Huawei, Samsung et Motorola, Xiaomi ne se tarde pas à lancer son premier smartphone pliable. Le constructeur chinois fait pourtant bien partie de ce cercle restreint de marques à communiquer au sujet d’un form factor avec une charnière, mais son développement semble prendre plus de temps.

Le 1er novembre, alors que l’on n’avait plus eu d’information sur son concept se pliant en trois parties, un mystérieux brevet a été déposé par Xiaomi. Grâce à lui, on peut voir que les équipes de développement semblent être parties dans une tout autre voie : la conception du smartphone s’apparenterait davantage au concept de Mi Mix Alpha, présenté en septembre dernier.

Finalement, le smartphone pliable de Xiaomi ressemblera à ça

Revers de médaille ou non, tout dépendra des goûts de chacun : le prochain smartphone pliable de Xiaomi ne se pliera pas en deux parties égales, à en croire les croquis déposés par le constructeur. Contrairement aux vidéos que nous avions pu découvrir avant cet été, Xiaomi aurait redirigé son travail vers un form factor proche de ce que l’on a pu voir sur le Mi Mix Alpha. Mais la différence avec ce smartphone, est qu’ici, Xiaomi propose bien trois parties dépliantes (le Mi Mix Alpha n’était pas dépliable).

Pour rappel, ce smartphone pliable en trois parties propose deux charnières, dont la seconde est plus petite que l’autre. Plutôt que de replier l’écran comme le fait la première sur la droite, cette charnière permet de replier un module de quatre capteurs photo. Il s’agit du seul compartiment où Xiaomi a incrusté ses objectifs, mais ils permettent d’être à la fois de servir de caméra dorsale comme de caméra frontale (selfie).

Contrairement à Samsung et son Galaxy Fold, Xiaomi se rapproche plus de l’idée du smartphone pliable de Huawei, avec un écran tourné vers l’extérieur. Selon Rhinoshield, un spécialiste de coque pour smartphone, cette conception serait davantage sécuritaire, bien que le terminal fasse partie des smartphones les plus susceptibles aux rayures, et inévitablement pas prêt à chuter sur le sol.

Le précédent design annoncé par Xiaomi, en vidéo

Le smartphone pliable n’est pas une priorité chez Xiaomi

Difficile de dire si Xiaomi compte lancer un jour son smartphone sur le marché. Ce qui est sûr, c’est que la conception de son modèle ne joue pas dans la course initiée par Samsung et Huawei, ses principaux concurrents. On peut s’attendre à ce que la marque revienne d’ici quelques mois pour proposer de nouveaux aperçus de son smartphone pliable, permettant de montrer son savoir-faire et ainsi promouvoir ses autres smartphones.

En attendant, la stratégie de la marque sera de continuer à proposer une gamme de smartphones à la fois complète (épaulée par une gamme Redmi aux prix très compétitifs). D’ailleurs, Xiaomi participe à une autre course face à ses concurrents : celle de l’arrivée du réseau 5G. Il y a une semaine, son patron mentionnait que tous ses smartphones disponibles à plus de 250 euros allaient être compatibles avec la nouvelle bande, dès l’année prochaine.