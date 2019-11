Xiaomi va devenir le maître de la recharge rapide, à 66W

Oppo va rapidement être détrôné. La marque chinoise, qui a dévoilé son Reno Ace il y a un peu plus d’un mois, était devenue leader en termes de recharge rapide, grâce à un chargeur proposant de récupérer l’intégralité de l’énergie d’une batterie de 4 000 mAh en l’espace de 30 minutes.

Pour se permettre une telle performance, Oppo avait équipé son nouveau smartphone d’un chargeur de 65W, loin des 18W des nouveaux iPhone 11. Néanmoins, le roi pourrait très rapidement se faire détrôner. Xiaomi, son concurrent numéro 1 en Chine, vient de déposer noms de codes, relatifs à la sortie de deux prochains téléphones. Ces derniers feront encore mieux au sujet de leur récupération de batterie.

Xiaomi va lancer un chargeur de 66W

En Chine, depuis août 2003, il est très difficile – voire impossible – pour les marques high tech de garder le secret : leurs nouveaux modèles doivent obligatoirement passer par une identification auprès du Centre de Certification Qualité chinois, qui certifie la conformité des nouveaux produits arrivant sur le marché. Ces dernières heures, c’est un dossier de la part de Xiaomi qui a attiré les regards. D’ici quelques mois, le constructeur lancera deux nouveaux smartphones, portant pour l’heure les noms de M2001J2E / C et M2001J1E / C.

Malgré le fait que le secret soit toujours gardé quant à leur identité respective, une donnée a retenu l’attention de la presse internationale : aux côtés d’une recharge en 30W, ces deux produits seront compatibles avec des chargeurs de 66W.

A l’heure actuelle, seul le nouveau Xiaomi Note 10 propose aujourd’hui une recharge de 30W. C’est également le premier smartphone de la marque à se voir équipé d’un module photo de 108 MP.

A en croire la certification CCC qui vient d’être validée sur les deux mystérieux nouveaux smartphones, il ne serait pas étonnant de les voir arriver dès le début d’année prochaine. Par habitude, Xiaomi aime annoncer ses nouveaux modèles à l’avance, et on peut s’attendre à en savoir plus sur leur identité dès le mois de décembre. Naturellement, il devrait s’agir des nouveaux Mi 10 et Mi 10 Pro, mais rien n’est encore officiel.

Les grandes ambitions de Xiaomi pour 2020

Il faudra patienter avant de trop s’avancer sur le nom de ces deux prochains smartphones compatibles à une recharge 66W. La raison principale est que le calendrier de Xiaomi pour 2020 est assez chargé. Il y a quelques semaines, le PDG de la marque Lei Jun avait annoncé lors d’une conférence que l’ensemble des smartphones de la gamme seront compatibles 5G, excepté ceux disponibles à moins de 250 €.

Les deux nouveaux produits dans l’attente d’être sorti devraient appartenir au milieu voire haut de gamme de la marque (ils seront compatibles 5G, selon le dossier de marquage CCC), et l’hypothèse de voir apparaître une toute nouvelle gamme à part entière n’est pas à écarter. Réponse d’ici peu.