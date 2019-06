Xiaomi : voici la liste des smartphones éligibles à Android Q

La fragmentation est l’un des gros inconvénients de l’écosystème Android. Pour le lancement de la conférence WWDC d’Apple en mai dernier, son PDG Tim Cook n’a pas manqué de rappeler ce problème pour se moquer d’Android – et pour faire au passage un peu de publicité pour iOS. Si les smartphones Pixel de Google et les appareils Android One bénéficient des mises à jour de l’OS de Google assez rapidement – les autres modèles sont très dépendants du bon vouloir des constructeurs.

La bonne nouvelle, c’est que cette année, Xiaomi semble vouloir accélérer le déploiement d’Android Q sur ses smartphones les plus populaires. Pour rappel, le constructeur chinois utilise un fork d’Android baptisé MIUI. Et la version de celle-ci qui sera basée sur Android Q sera MIUI 11. Comme le rapportent nos confrères d’Android Police, Xiaomi a récemment officialisé une liste des premiers smartphones qui recevront MIUI 11 (donc, Android Q) sur son site chinois.

Android Q sur MIUI 11

Rappelons que les Mi 9, Mi Mix 3 5G et le Redmi K20 Pro sont déjà officiellement compatibles avec la beta d’Android Q – et qu’ils bénéficieront donc de cette dernière lorsque la version stable sera publiée. En plus de ces téléphones compatibles avec la beta, les modèles suivants auront aussi accès à la dernière version Android Q avant la fin de l’année :

Mi 8

Mi 8 Pro

Mi 8 Explorer Edition

Mi Mix 2S

Mi Mix 3

Redmi K20

Mi 9 SE

Quant au Redmi Note 7 et au Redmi Note 7 Pro, ils auront le droit à la mise à jour vers Android Q au premier trimestre 2020 affirme le fabricant. Les utilisateurs du Pocophone F1 auront bien évidemment aussi droit à une mise à jour vers Android Q – le patron de la marque de Xiaomi l’a d’ailleurs confirmé via une publication sur Twitter.