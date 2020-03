YouTube déploie son nouvel onglet « Explorer », qui remplace l’onglet « Tendances »

YouTube continue de doper ses mécanismes de recommandation, qui permettent aux utilisateurs de découvrir de nouvelles vidéos à regarder via la plateforme.

Cette semaine, le service de streaming vidéo de Google annonce le lancement du nouvel onglet « Explorer », qui remplace les « Tendances ».

En réalité, cela fait des années que YouTube teste ce nouvel onglet. Mais ce n’est que récemment que la plateforme a décidé de déployer la nouveauté chez tous les utilisateurs de son application mobile, sur Android et iOS.

Et ce nouvel onglet ne fait pas vraiment disparaître les listes de tendances, mais va plutôt ajouter de nouveaux types de suggestions.

Un nouvel onglet pour avoir des suggestions

« Nous avons testé un nouvel onglet dans l’application mobile YouTube appelé Explorer – avec Explorer, vous avez non seulement accès aux vidéos Trending, mais également aux pages de destination pour certaines catégories de contenu populaires telles que les jeux, la musique, la mode et la beauté, l’apprentissage, etc. – le tout depuis un seul endroit », explique la plateforme.

Comme vous pouvez le voir sur l’animation ci-dessous, lorsque vous ouvrez l’onglet Explorer, YouTube mettre d’abord en avant des boutons pour accéder à des pages thématiques, comme le gaming, la musique, l’actualité, mais également les « Tendances ».

Puis, si vous défilez vers le bas, YouTube affichera une section dédiée aux artistes et aux créateurs émergents. Et enfin, vous verrez une section qui affiche des vidéos tendance.

À ce sujet, YouTube précise d’ailleurs que « la page Tendances continuera d’avoir sa propre section dans Explorer (et aussi son propre bouton en haut!), dans le but de vous montrer ce qui se passe sur YouTube et dans le monde en ce moment. Soit dit en passant, Trending affiche la même liste de vidéos tendance dans chaque pays / région pour tout le monde. »

Comme je l’évoquais plus haut, YouTube ne cesse, et ce depuis quelques années, de muscler son mécanisme de recommandations, probablement pour que la plateforme soit moins dépendante d’autres applications ou sites comme Facebook, WhatsApp, etc. pour avoir du trafic. Par exemple, YouTube dispose aussi de son propre service de messagerie, qui permet à l’utilisateur de partager en privé une vidéo avec ses amis.