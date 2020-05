13 Reasons Why : la saison 4 se dévoile en bande-annonce sur Netflix

Il y a quelques jours, on vous parlait de la prochaine saison de 13 Reasons Why qui se profile à l’horizon sur Netflix. Un petit teaser avait alors été mis en ligne. La plateforme de streaming continue de faire monter la pression auprès des fans en dévoilant cette fois une bande-annonce complète. Parfait pour nous faire patient encore un peu avant de pouvoir découvrir la quatrième et dernière saison.

13 Reasons Why la promesse de juin

Si certains mois sont très riches sur Netflix, ce n’est pas vraiment le cas de juin durant lequel on risquerait bien de s’ennuyer. Aux Etats-Unis, pour la première fois, le catalogue de films va se réduire sur la plateforme de streaming. On essaie de se contenter avec Da 5 Bloods, le film de Spike Lee, la série The Politician et pour ceux qui sont vraiment désespérés, il y aura aussi l’Eurovision.

Heureusement, pour sauver tout ça, il y aura la quatrième et dernière saison de 13 Reasons Why, la série teenage de Netflix qui n’hésite pas à aborder des thématiques dures comme la drogue, la violence, le viol ou encore le suicide. Si le programme nous avait pris à la gorge durant les deux premières saisons, la dernière en date n’était pas vraiment au même niveau. On espère désormais que Netflix et 13 Reasons Why arriveront à redresser la barre. La bande-annonce mise en ligne cette semaine s’annonce en tout cas riche en promesses.

Comme on le découvre en images, une inscription « Monty a été piégé » est apparue dans les couloirs du lycée. Visiblement, une véritable enquête parallèle est montée par Winston et les personnages principaux, Clay, Jessica et Alex en tête pourraient devoir payer le prix de leurs actes passés. Le personnage principal joué par Dylan Minnette semble même plonger dans la paranoïa.