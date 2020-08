580 km d’autonomie, nouveau record pour la Porsche Taycan

Si les batteries des voitures électriques perdent généralement un peu d’autonomie avec le temps, il semblerait que celles de la Porsche Taycan soient comme le bon vin : elles s’améliorent au fil des usages. Nombre de témoignages d’utilisateurs sur les groupes et forums dédiés à ce modèle indiquent que l’autonomie de la voiture semble progresser au fil des jours, en fonction de l’utilisation qui en est faite.

Nous avions vu il y a quelques mois que les 467 kilomètres d’autonomie officiellement annoncés par Porsche pour le Taycan 4S étaient réalistes, voire légèrement en-dessous de la vérité. Mais le YouTubeur Bjørn Nyland, qui ne ménage pas ses efforts pour tester en profondeur tout ce que le marché propose en matière de véhicules électriques (et qui ne cache pas sa passion et sa large préférence pour Tesla), vient de réaliser un nouveau test « vérité » avec la Porsche Taycan 4S doté cette fois du pack batterie « Performance Plus » de 93 kWh. Rappelons que son précédent test portait sur la version « petite batterie » et lui avait déjà permis de parcourir 440 kilomètres en une seule charge en mode Range (économie) à une vitesse moyenne stabilisée de 90 km/h.

C’est donc cette fois avec la « grosse » batterie – celle qui équipe également le Taycan Turbo et Turbo S – que le bon Bjørn s’est lancé dans un test maximal d’autonomie sur les autoroutes de la région d’Oslo, où il réside. Et le résultat est plutôt spectaculaire, à tel point que lui-même semble bluffé par la performance : à une vitesse stabilisée de 90 km/h, le Taycan 4S a parcouru 580 kilomètres, avec une consommation moyenne de 15,5 kWh/100 km, ce qui est juste impressionnant pour une voiture de ce calibre et de cette puissance (571 chevaux). Pour comparaison, la consommation moyenne d’une Renault Zoé lors de divers essais ressort à 17,7 kWh/100 km…

Mais le plus intéressant est peut-être le test à 120 km/h qui révèle une autonomie également très honorable de 425 kilomètres. Ce qui tendrait à démontrer la bonne tenue des batteries à vitesse élevée (en tout cas selon les standards européens de limitation de vitesse), probablement grâce à l’architecture 800 volts du Taycan et à sa boite de vitesses à deux rapports. A titre de comparaison, dans les mêmes conditions avec une Tesla Model 3 Performance pourtant donnée pour 530 km d’autonomie, je n’ai jamais pu atteindre 400 kilomètres, même avec les mêmes conditions atmosphériques (température entre 25 et 30 degrés), et certains essais font plutôt état d’une autonomie aux alentours de 350 kilomètres.

L’autonomie n’est pas qu’une question de batteries

Comment ce test a-t-il été réalisé, et dans quelles conditions ? Rien de particulier, sur autoroute relativement plate et dégagée, à une température de 27 degrés, en mode Range, qui ne sollicite que le moteur avant, soit un moteur sur deux, et le moins puissant. Mais l’élément qui fait l’énorme différence se situe non pas dans les batteries ni dans les moteurs, mais dans… les roues et les pneumatiques. Pour cet essai, la voiture était équipée de roues de 19 pouces « aero » (au lieu des énormes et très larges 20 ou 21 pouces équipant généralement ce modèle) chaussées de pneus Hankook EV spécialement conçus pour les voitures électriques. Ce combo s’est révélé particulièrement économe pour deux raisons : d’une part les jantes aero sont plus aérodynamiques en opposant moins de résistance au flux d’air, et d’autre part les pneus spéciaux offrent moins de résistance au roulement. Enfin, les pneus avant sont des 225 au lieu des 245 habituellement montés sur cette voiture. Reste à savoir s’ils sont aussi performants en adhérence en conduite sportive, qui est aussi la vocation de cette voiture, mais en dehors d’un usage extrême sur circuit, il y a peu de chances que la différence se ressente au quotidien.

Attention, il ne s’agit pas d’un bricolage ou d’un downsizing, juste d’une option « grande autonomie » proposée par Porsche, comme c’est le cas avec Tesla, dont la version la plus performante de ses modèles peut aussi être chaussée de jantes aéro et de pneu étroits sur 19 pouces. Question de choix pour l’acheteur, qui peut arbitrer entre esthétique et efficience (et tenue de route, dans une moindre mesure).

Quoiqu’il en soit, on est très très loin des 323 km « officiels » de la norme EPA (certes pour la Turbo S, mais quand même), dont on s’interroge encore sur la façon dont ils ont été calculés…

>> Retrouvez notre essai complet de la Porsche Taycan