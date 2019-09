A Dallas, Uber va faire rouler ses voitures autonomes… avec chauffeurs

Ce drame avait suscité un véritable émoi aux États-Unis et dans le reste du monde. En mars 2018, Uber avait dû suspendre les essais de sa voiture autonome alors qu’un de ses véhicules a renversé et tué Elaine Herzog une habitante de Tempe en Arizona. Depuis cet accident impliquant directement le système de conduite autonome, les autorités américaines ont autorisé l’entreprise à reprendre son développement mais de manière plus réduite que par le passé.

Le mode autonome devrait être prochainement testé à Dallas

Les voitures doivent désormais rester sur une boucle d’un kilomètre autour du bâtiment de l’entreprise et leur vitesse ne doit pas excéder 40Km/h. Enfin, deux conducteurs sont à l’intérieur et prêts à prendre le volant en cas de défaillance de la machine.

C’est dans ce contexte d’extrême vigilance qu’intervient l’annonce d’Uber de nouveaux essais de ses véhicules autonomes à Dallas. Début novembre, ses SUV Volvo vont commencer à arpenter les routes de la ville texane mais ils seront pour l’heure conduits par un humain. L’idée est de créer des cartes en haute définition pour son système de conduite.

« Dallas nous offre également la possibilité d’explorer un type de réseau routier différent pour notre technologie de conduite autonome. L’infrastructure moderne de la ville, ses modèles de circulation uniques, les caractéristiques de la route et le climat offriront de nouvelles informations pouvant éclairer nos efforts en matière d’ingénierie en cours », précise la société californienne sur son site.

Uber sait qu’elle marche sur des œufs depuis l’accident et tient à rassurer le public sur ses intentions : « Nous devons aborder la construction de cette technologie de manière réfléchie et avec un grand sens des responsabilités envers les communautés où nous opérons », affirme ainsi l’entreprise.

La firme a confirmé qu’à terme ses voitures pourraient être testées en mode autonome à Dallas mais aucune date n’a pour le moment été fixée.