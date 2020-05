Adam Sandler et Lebron James unis dans un projet très particulier pour Netflix

Adam Sandler et Netflix, disons-le clairement, c’est une affaire qui marche. Entre Murdery Mystery et Uncut Gems, l’acteur semble garantir de très bonnes audiences à la plateforme de streaming, même la qualité est objectivement plus inégale. Une belle histoire d’amour qui n’est visiblement pas terminée puisque son prochain chapitre vient d’être annoncé.

Adam Sandler plonge dans l’univers du basket

L’acteur de 53 ans va être à l’affiche d’une nouvelle dramédie pour Netflix. Un projet centré autour de l’univers du basket, qui sera tout simplement par Lebron James, l’un des meilleurs joueurs de l’histoire de la NBA. Un duo pour le moins surprenant pour ce projet baptisé Hustle.

Rassurez-vous, Adam Sandler ne devra pas aller jouer sous les paniers, on l’imagine bien en difficulté dans un scénario de ce genre. Le scénario se centre plutôt sur un recruteur de basket qui se fait virer et se retrouve en difficulté. C’est alors qu’il découvre un jeune talent à l’étranger et décide de le ramener avec lui à la conquête de la NBA.

La réalisation du film a été confiée à Jeremiah Zagar (We The Animal). Pour Adam Sandler, ce n’est pas encore à priori le dernier projet en partenariat avec Netflix. S’ils ont commencé à travailler ensemble en 2014, leur accord a déjà été renouvelé et on voit mal pourquoi cela devrait changer. On ignore en revanche quand doit commencer la production de ce nouveau film alors que Hollywood souffre encore des conséquences du coronavirus. Pour Adam Sandler, c’est aussi l’heure de confirmer que son succès dans Uncut Gems, plutôt éloigné de son registre habituel, n’était pas un coup de chance.

On ignore en revanche si Lebron James compte apparaître dans le film. Après avoir joué dans la comédie Trainwreck en 2015, il sera à l’affiche à l’été 2021 de Space Jam : A New Legacy avec Bugs Bunny et consorts.