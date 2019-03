Amazon Alexa à la conquête des entreprises

Amazon veut que nous utilisions aussi son assistant Alexa et ses enceintes Amazon Echo dans les lieux de travail. Cette semaine, le géant américain a lancé des Blueprints spécifiquement conçus pour les entreprises, afin que celles-ci puissent créer des fonctionnalités d’Alexa personnalisées et sans écrire une ligne de code.

Pour rappel, les Blueprints sont des templates proposés par Amazon qui permettent aux utilisateurs de personnaliser l’expérience sur Alexa. Cependant, jusqu’à maintenant, ces expériences personnalisées étaient surtout destinées aux foyers.

Mais avec la nouveauté “Alexa for Business Blueprints”, il sera plus facile de créer des expériences similaires en entreprise. “Même si vous pouviez déjà utiliser une variété de Blueprints pour créer des skills pour Alexa, il y en a quelques-uns qui sont plus orientés vers les entreprises”, écrit Amazon pour son blog.

Amazon veut aussi envahir les entreprises avec ses enceintes connectées

Grâce à ces nouveaux templates, il sera possible de programmer Alexa pour répondre aux questions les plus fréquemment posées par les employés, aider ceux-ci à configurer leurs e-mails ou encore pour donner le mot de passe du Wifi. En substance, au lieu de solliciter un humain, les employés d’une organisation pourront recourir à Alexa pour répondre à certaines questions. Et bien entendu, comme les skills personnalisées pour les foyers, celles qui sont programmées par les entreprises ne seront disponibles que sur les enceintes connectées de celles-ci.

Si les enceintes connectées ciblent surtout les foyers, Amazon n’a jamais caché son intention de cibler les entreprises, tout comme leur service Amazon Business. D’ailleurs, la société collabore également avec Microsoft pour rendre Alexa et Cortana interopérables, ce qui signifie que sur les ordinateurs Windows 10, il est possible d’invoquer Alexa à travers l’assistant Cortana. D’autre part, Amazon propose aussi une application dédiée à son assistant numérique pour les ordinateurs.