Alexa Cast : la nouvelle mise à jour simplifie l’utilisation d’Amazon Music avec Alexa

Amazon a annoncé la nouvelle mise à jour d’Amazon Music. Celle-ci permet une utilisation simplifiée du service de musique en ligne avec l’assistant personnel Alexa.

Amazon a annoncé une meilleure comptabilité entre Amazon Music et Alexa grâce à une mise à jour d’Alexa Cast.

Nouvelles ambitions

Il était, jusqu’à maintenant, peu aisé pour les utilisateurs d’Amazon Music de passer d’une écoute sur l’application à une écoute sur une enceinte connectée compatible Alexa. Prêt à en finir avec ce problème, Amazon a – tout récemment – annoncé vouloir améliorer l’expérience utilisateur de son service de musique en ligne et de son assistant personnel.

Homogénéité de l’interface

Avec cette refonte de l’expérience client/utilisateur, Amazon entend bien faire d’Amazon Music un incontournable de la musique en ligne. Car contrairement à d’autres acteurs du marché, Spotify et Apple Music, Amazon Music ne bénéficiait pas d’une interface commune et homogène. En clair, on ne s’y retrouvait pas avec les commandes et quand il fallait passer de l’application à une écoute sur une enceinte compatible Alexa, cela devenait compliqué. C’est désormais de l’histoire ancienne.

Nouvelle mise à jour et synchronisation

De la même manière que les clients de ses deux grands concurrents – Spotify et Apple Music -, les utilisateurs d’Amazon Music vont être en mesure de synchroniser leur enceinte connectée avec l’application Alexa Cast et ainsi pouvoir diffuser de la musique sur leur appareil. La mise à jour est actuellement disponible pour tous les terminaux Android et iOS.

