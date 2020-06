Android : enfin, des transferts de fichiers faciles entre smartphones et les ordinateurs ?

Google développe actuellement la prochaine mouture de son système d’exploitation, Android 11. Et alors que celle-ci est testée en beta, les médias découvrent petit à petit les nouveautés que la firme de Mountain View devrait proposer sur son OS. Et parmi ces nouveautés, il y a un équivalent d’AirDrop qui serait appelé Nearby Share.

Sur les produits Apple, AirDrop permet de faire des partages de fichiers faciles. Malheureusement, sur l’écosystème Android, il n’existe pas encore d’équivalent de ce système qui permettrait de transférer des fichiers facilement, peu importe les marques des appareils.

Mais si Google lance la fonctionnalité Nearby Share, cela devrait par exemple faciliter les transferts de fichiers entre un smartphone Samsung et un smartphone Xiaomi. Et la bonne nouvelle, c’est qu’il est possible que Google prenne également en charge les ordinateurs sous Windows, macOS, Linux et Chrome OS avec ce système de transfert de fichiers.

La nouveauté qui pourrait nous faciliter la vie sur Android

Pour le moment, la firme de Mountain View n’a pas encore révélé les détails de cette nouvelle fonctionnalité. Néanmoins, en observant des éléments du code du projet Chromium, nos confrères de XDA auraient découvert des éléments suggérant que l’équivalent d’AirDrop sur Android permettra également de faire des transferts de fichiers entre un smartphone Android et un ordinateur. Comment ? Via le navigateur Chrome qui est déjà disponible sur les principaux systèmes d’exploitation pour les ordinateurs.

Mais pour le moment, il ne s’agit que de rumeur. Et en attendant la présentation de toutes les nouveautés d’Android 11, il est important de considérer cette information avec une extrême prudence.

En attendant, il est déjà possible de tester certaines fonctionnalités d’Android 11 qui ont déjà été présentées par Google en testant la beta de cette mouture du système d’exploitation. Par rapport aux précédentes versions de test, la beta d’Android 11 est plus stable, et peut donc être utilisée par une personne qui n’est pas développeur. De plus, la beta est plus proche de la version stable qui sortira d’ici quelques mois. Et celle-ci pourra être installée sur certains smartphones non-Pixel comme le Mi 10 Pro de Xiaomi ou le OnePlus 8.

Sinon, pour rappel, Google Chrome inclut déjà un système de partage de liens entre smartphones et ordinateurs.