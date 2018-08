Android Pie Go : Google a aussi pensé aux smartphones d’entrée de gamme

Avec Android Pie, les smartphones d’entrée de gamme ont également droit à des améliorations.

Il y a quelques jours, Google a officialisé Android Pie ou Android 9, la nouvelle mouture de son système d’exploitation. Et en plus des améliorations qui seront surtout visibles sur les smartphones haut de gamme ainsi que sur les appareils de gamme intermédiaire, Google a également pensé aux smartphones abordables.

Ainsi, dans un nouveau billet de blog, Google explique qu’Android Pie (Go edition) inclut des améliorations pensées pour améliorer l’expérience sur les smartphones Android d’entrée de gamme (certains ne coûtent que 30 dollars).

Et l’une de celles-ci concerne la mémoire. Sur Android 8 Oreo, l’édition « Go » permettait déjà de libérer une quantité considérable de mémoire interne. Et par rapport à Android Oreo Go edition, Android Pie Go edition permettra d’économiser jusqu’à 500 Mo supplémentaires (de la mémoire qui serait normalement utilisée par le système d’exploitation).

D’autre part, Google évoque également un démarrage plus rapide, de nouvelles fonctionnalités de sécurité et un tableau de bord accessible pour surveiller l’utilisation des données.

« Collectivement, ces fonctionnalités aident à résoudre certains des problèmes les plus courants pour les propriétaires d’appareils d’entrée de gamme: le stockage, les performances, la gestion des données et la sécurité », explique Sagar Kamdar, Directeur de la gestion des produits pour Android.

Google continue de doper les smartphones d’entrée de gamme

Pour rappel, le programme Android Go a été lancé par Google l’année dernière. Il s’agit d’une édition allégée de son système d’exploitation qui permet d’avoir une meilleure expérience sur les smartphones très abordables, mais qui réduit aussi la fragmentation d’Android.

En plus de l’OS allégé pour les smartphones d’entrée de gamme, Google a aussi développé des applications plus adaptées à ces smartphones, comme Google Go, YouTube Go ou encore Assistant Go.

Actuellement, plus de 200 modèles disponibles dans plus de 120 pays tournent sous une édition Go d’Android. Et la liste des appareils Android Go devrait encore s’agrandir. D’après Google, 100 constructeurs prévoient de sortir de nouveaux smartphones Android Go avant la fin de l’année.

Et en plus d’avoir optimisé Android pour les smartphones d’entrée de gamme, Google a aussi investi dans KaiOS, un système d’exploitation pour téléphones basiques (basé sur Firefox OS) qui permet d’accéder à des services comme Google Assistant, Google Maps et YouTube.