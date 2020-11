Annoncé avec un écran 60 Hz, le OnePlus Nord N100 a finalement un écran 90 HZ

Cette année, OnePlus a décidé de diversifier son offre. En plus de ses produits phares comme le OnePlus 8, le OnePlus 8 Pro ou le OnePlus 8T, la marque propose aussi des modèles plus abordables.

Au mois de juillet, OnePlus a dévoilé le OnePlus Nord, un smartphone 5G avec de bonnes caractéristiques, mais qui ne coûte que 400 euros. Puis, la marque a aussi lancé le OnePlus Nord N10 5G et le OnePlus Nord N100, deux modèles qui coûtent respectivement 349 euros et 199 euros. Et la bonne nouvelle, si vous étiez intéressé par ce smartphone à 199 euros, c’est que finalement, celui-ci est doté d’un écran de 60 Hz.

Quand OnePlus a présenté ces smartphones, la marque avait indiqué que contrairement au OnePlus Nord N10 5G, qui a un écran de 90 Hz, le OnePlus Nord N100 a un écran de 60 Hz. Pourtant, lorsque le site Android Authority a acheté un OnePlus Nord N100 afin de tester ce modèle, il a trouvé une option dans les paramètres pour activer un taux plus élevé de 90 Hz.

Et plus tard, le constructeur a confirmé que son smartphone abordable est bien doté d’un écran de 90 Hz et que ce taux peut être activé si l’utilisateur le souhaite. Pour rappel, plus le taux de rafraichissement est élevé, plus les animations sont fluides. Et il s’agit d’une caractéristique importante pour les gamers.

Par ailleurs, sur ses autres modèles, OnePlus a fait des taux de rafraichissements élevés un argument de vente. Aussi, il est étonnant que la marque n’ait pas évoqué le taux e 90 Hz sur le smartphone le plus abordable, lors de la présentation de celui-ci.

Un smartphone abordable avec des performances limitées

Cependant, Android Authority a une théorie à ce sujet. OnePlus aurait préféré annoncer que le OnePlus Nord N100 a un taux de 60 Hz, qui est encore le standard de l’industrie, afin de ne pas décevoir les utilisateurs. En effet, si l’appareil a bien un écran pouvant afficher des animations à 90 Hz, celui-ci a moins de puissance que le OnePlus Nord ou le OnePlus Nord N10.

Et à cause de ses performances limitées, le OnePlus Nord N100 peut ne pas prendre en charge correctement le taux de rafraichissement à 90 Hz. En tout cas, si vous achetez ce modèle, vous aurez la possibilité d’activer le taux de 90 Hz et de vous faire une opinion à ce sujet.

Pour rappel, ce smartphone abordable utilise une puce Qualcomm Snapdragon 460 de Qualcomm, un composant d’entrée de gamme, qui est accompagné d’une RAM de 4 Go et d’un stockage de 64 Go. L’écran est de type LCD et la batterie a une capacité de 5 000 mAh. Sur le dos, il y a trois caméras.

Avec son prix à 199 euros, le OnePlus N100 se positionne comme un concurrent des modèles comme le Samsung Galaxy A31 ou encore le Redmi Note 9 de Xiaomi.

Des rumeurs circulent déjà au sujet des prochains modèles « OnePlus Nord »

Alors que le OnePlus Nord N10 et le OnePlus Nord N100 sont encore des modèles très récents, les médias évoquent déjà les prochains modèles de cette série d’appareils abordables de OnePlus. Actuellement, des rumeurs circulent au sujet du développement d’un smartphone appelé OnePlus Nord 2 qui sortirait en 2021.

Et il y aurait également un smartphone dont le nom serait OnePlus Nord SE. Sinon, le modèle haut de gamme de OnePlus, le OnePlus 9, pourrait sortir plus tôt l’année prochaine.