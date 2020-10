Apple fait l’acquisition d’une autre startup spécialisée dans l’intelligence artificielle

Si Apple n’évoque jamais ses plans avant les annonces officielles, il est tout de même possible d’avoir une idée des projets de la firme grâce à ses brevets, ses offres d’emploi, mais également ses acquisitions. Et ces dernières années, il est devenu clair qu’Apple souhaite se muscler dans le domaine de l’intelligence artificielle.

En décembre 2018, la firme de Cupertino a recruté John Giannandrea, ancien responsable de la recherche et de l’IA chez Google. La firme a également racheté de très nombreuses startups spécialisées dans le domaine de l’intelligence artificielle.

Par exemple, au mois d’avril, Apple a fait l’acquisition de Voysis, une entreprise qui a développé une technologie permettant aux machines de mieux comprendre le langage naturel. Au mois de mai, Apple a également racheté Inductiv, spécialisée dans l’apprentissage automatique et la data science.

Une nouvelle acquisition d’Apple : Vilynx

Ce mois d’octobre, nous apprenons qu’Apple a encore racheté une startup spécialisée dans l’IA. Il s’agit d’une entreprise basée à Barcelone et baptisée Vilynx. Celle-ci a développé un logiciel qui est utilisé pour des moteurs de recherche et de recommandations vidéo.

On peut imaginer comment Apple pourrait utiliser cette technologie pour muscler le système de recommandation d’Apple TV+. Mais la firme de Cupertino pourrait également utiliser celle-ci pour améliorer Siri ou pour développer un moteur de recherche qui inclut des résultats vidéo. En effet, une nouvelle rumeur suggère qu’Apple songe désormais à proposer un moteur de recherche concurrent de celui de Google.

Bien évidemment, on ne saura jamais à quoi, exactement, cette acquisition va servir. D’après Bloomberg, Apple a confirmé l’acquisition et a envoyé sa formule classique : « Apple achète de temps en temps de petites entreprises technologiques et nous ne discutons généralement pas de notre objectif ou de nos projets. »

Ce qui est certain, c’est qu’Apple ne s’intéresse probablement pas aux services de cette startup, mais plutôt à ses technologies et à ses talents.

Améliorer Siri pour les enceintes connectées

Quoi qu’il en soit, Apple doit aujourd’hui améliorer son assistant Siri, s’il souhaite que ses enceintes connectées soient en mesure de rivaliser avec celles de Google et d’Amazon. Pour rappel, Apple propose déjà une enceinte, l’HomePod qui a été dévoilé en 2017.

Et lors de son keynote de ce mois d’octobre, qui a été consacré aux iPhone 12, Apple a également présenté une nouvelle enceinte : l’HomePod mini. Il s’agit d’un produit plus compact, mais aussi plus abordable puisque son prix est de 99 euros.

Apple espère probablement que l’HomePod mini intéresse ceux qui pensaient que l’HomePod coûte trop cher. D’autre part, des rumeurs suggèrent déjà qu’Apple pourrait lancer une troisième enceinte connectée l’année prochaine. Au niveau des prix, cette troisième enceinte se positionnerait entre l’HomePod mini à 99 euros et l’HomePod qui est aujourd’hui vendu à 329 euros en France.