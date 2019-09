Apple investit 250 millions de dollars dans Corning, le fabricant des verres de l’iPhone

Après avoir octroyé 200 millions de dollars à la société Corning en 2017, Apple annonce aujourd’hui un nouvel investissement de 250 millions de dollars pour la même société américaine. Spécialisé dans les verres, Corning fourni ses produits pour les smartphones à de nombreux constructeurs, dont Apple.

Le timing de l’annonce de ce nouvel investissement semble avoir été bien calculé puisqu’Apple vient de présenter ses nouveaux smartphones : l’iPhone 11, l’iPhone 11 Pro et l’iPhone 11 Pro Max. Et la durabilité fait partie des arguments d’Apple pour faire la promotion de ces appareils. Or, si les nouveaux iPhone sont (plus) résistants aux chocs et aux rayures, c’est principalement grâce aux verres développés par Corning.

Du verre encore plus résistant pour les prochains iPhone ?

« Le verre pour chaque génération d’iPhone, y compris les iPhone 11 et iPhone 11 Pro, qui sera disponible plus tard cette semaine, a été fabriqué à l’usine de Corning à Harrodsburg, dans le Kentucky. Les derniers modèles d’iPhone sont dotés de la vitre la plus robuste jamais conçue pour un smartphone, ainsi que d’un dos usiné à partir d’une seule vitre permettant le chargement sans fil », indique d’ailleurs la firme de Cupertino dans un communiqué.

Il y est également expliqué que les investissements d’Apple permettront à Corning de financer des recherches, le développement de nouvelles technologies, l’acquisition de nouveaux équipements et matériaux pour la prochaine génération d’appareils électroniques. En d’autres termes, Apple investit dans Corning, afin de permettre à cette entreprise américaine de développer des verres encore plus résistants pour les prochains iPhone, iPad et Apple Watch.

Sinon, pour rappel, cette entreprise est également en train de développer du verre flexible pour rendre les smartphones pliables plus résistants.