Google vient de franchir une étape cruciale sur la voiture entièrement autonome

Le 5 décembre 2018, Waymo levait le voile sur « Waymo One », son premier service de robot-taxi reservé à quelques « early-riders », pour le développement de la voiture autonome. A bord, un chauffeur, ou plutôt un agent de Waymo censé vérifier qu’aucun problème ne lui ordonne de reprendre la main sur la voiture. Un service proposé dans l’Arizona, où Google poursuit le développement de ses voitures autonomes.

Dix mois ont passé, et Waymo vient de franchir une nouvelle étape. Dans un mail destiné à ses clients « early-riders » (la plupart sont des employés de chez Google), Waymo explique que son service « Waymo One » va introduire des voitures 100 % autonomes et ne disposant de personne à bord à part le client, sous peu de temps.

Les premiers taxis autonomes sont en route

L’intitulé du courriel était le suivant : « Les voitures Waymo complètement dénuées de conducteur humain sont en route ». Un mail dans lequel Waymo se félicite notamment de ses dernières avancées en matière de technologie autonome, et fournissant plusieurs informations à l’attention du client.

Si la commande d’une course entraine l’arrivée d’une voiture sans conducteur d’urgence, le client en sera informé sur l’application, au moment de réserver la course

Votre application vous propose une section au sujet des informations à connaître sur le programme sans conducteur de sécurité

« Vous pouvez désormais apprécier d’avoir le robot-taxi uniquement pour vous »

Mais si jamais vous avez besoin d’une assistance à n’importe quel moment du trajet, vous pouvez toujours contacter un agent du support, que ce soit par chat ou par appel. Un bouton d’appel est également disponible à bord du véhicule

Pour conclure son mail, Waymo tenait à rappeler que cette nouvelle étape dans son service ne lui faisait pas perdre à l’esprit la sécurité de ses passagers. La filiale de Google ajoutait que « ce n’est que l’étape suivante dans notre cheminement vers un avenir entièrement autonome. »

Une flotte doublée, pour un service étendu ?

La région concernée pour cette nouvelle phase d’expérimentation sera toujours celle de la ville de Phoenix. Ses différentes banlieues seront le terrain de jeu de cette voiture autonome sans conducteur d’urgence. Mais à l’heure actuelle, aucune information n’a encore été donnée par Waymo au sujet des contraintes que le service imposera à ses clients. On imagine bien que ces voitures autonomes seront aptes à pouvoir se passer d’un opérateur seulement pour des trajets très simples. Reste qu’à l’heure actuelle, déjà, Waymo propose son service Waymo One de façon continue. 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, les exemplaires de taxis autonomes Google sont disponibles pour les « early-riders ».

Cette avancée vers la conduite sans conducteur véritable marque cependant une étape cruciale dans le développement de Waymo, qui limitait encore jusqu’alors le nombre de ses robots-taxis du fait de l’importance de former des conducteurs d’urgence. A Phoenix, un nouveau centre a vu le jour, et Waymo promet déjà de pouvoir doubler la production de ses Chrysler Pacifica autonomes. A l’heure actuelle, la flotte commerciale compte approximativement 600 voitures. Les choses vont de plus en plus vite.