Bernie Sanders fait campagne pour le retour de la neutralité du net

Le 11 juin 2018, au terme d’un long combat, la neutralité du net a pris fin aux États-Unis. La décision a été prise par la Commission fédérale des Communications (FCC) mais elle a donné lieu à une lutte politique très âpre entre républicains et démocrates. Majoritairement opposés à ce projet, ces derniers ont même amorcé la résistance. Les états de New-York, du Montana, du New Jersey, d’Hawaï, de Washington et du Vermont, tous à majorité démocrate, ont imposé des mesures aux fournisseurs d’accès afin de protéger le principe de neutralité.

Rien ne dit pour autant que ces mesures soient efficaces, la FCC a en effet prévu que les états ne peuvent prendre des mesures indépendantes. Il semble donc nécessaire de passer par l’échelon fédéral. Et c’est justement ce que propose le candidat à la primaire démocrate Bernie Sanders. Il souhaite rétablir la neutralité du net par le biais des nominations à la FCC. Son porte-parole a précisé son plan : « Lorsque Bernie Sanders sera président, il nommera les commissaires de la FCC qui rétabliront les protections de la neutralité du Net et veilleront à ce que les grandes sociétés traitent les contenus et le trafic de manière équitable. »

Les démocrates mobilisés pour la neutralité du net

La motivation est donc là mais en passant par ce biais, le retour du principe d’égalité sur le web risque de prendre du temps. En effet, les commissaires de la FCC sont nommés pour un mandat de cinq ans, il faudra donc attendre que les démocrates retrouvent une assise suffisante à l’intérieur de cette commission.

Bernie Sanders choisit de prendre à bras le corps ce sujet qui a donné lieu à une importante mobilisation et d’en faire un axe fort de sa campagne. Il est loin d’être le seul démocrate à s’être prononcé en faveur de la neutralité du net. Parmi les principaux candidats en lice Pete Buttigieg et Kamala Harris se sont notamment déclarés en faveur de sa réintroduction. Tout comme Elizabeth Warren qui a analysé la situation : « Sous cette administration (Trump Ndlr), la FCC est devenue une marionnette pour les gros fournisseurs d’accès. Si la FCC ne défend pas l’intérêt public, c’est au Congrès de le faire. Mais il faudra que ce Congrès, contrôlé par les républicains, se libère de l’emprise des grandes sociétés et fasse ce qui est juste pour le peuple américain. »

Le chemin avant le rétablissement de la neutralité du net est encore long mais il est intéressant de voir que la plupart des candidats démocrates à la présidence choisissent d’en faire un argument de campagne.