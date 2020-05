Bientôt, Realme proposera aussi un concurrent de l’Apple Watch

Bien que la marque n’ait été lancée qu’en 2018, les smartphones Realme ne sont plus à présenter. Et bientôt, celle-ci sera également présente sur le marché des smartwatches. Comme l’indique le média indien NDTV, cela fait déjà un moment qu’on savait que Realme a l’intention de se lancer sur le marché des montres connectées. Et cette semaine, celui-ci a décidé de publier un teaser pour cette montre, dont le nom sera Realme Watch, sur son compte Twitter.

Le teaser ne révèle pas de nombreux détails sur cette future montre, outre le nom et le fait que celle-ci devrait avoir un design assez proche de celui d’Apple Watch, avec un cadran carré.

Néanmoins, NDTV indique que d’après les rumeurs, la Realme Watch devrait avoir un écran TFT d’une diagonale de 1,4 pouce, avec une résolution de 320 x 320 pixels, une batterie qui devrait tenir 24 heures, une fonctionnalité de suivi du rythme cardiaque, et une certification IP 68 qui garantirait une étanchéité à l’eau et à la poussière. Mais pour le moment, comme il ne s’agit que de rumeurs, la prudence reste de mise.

Les marques chinoises à l’assaut du marché des montres connectées ?

Si Realme proposait déjà un bracelet fitness, la Realme Watch sera sa première montre connectée. Et en lançant ce produit, Realme ne ferait qu’emboiter les pas de deux autres constructeurs de smartphones chinois : Xiaomi et Oppo.

Pour rappel, Xiaomi a fait son entrée sur le marché des montres connectées au mois de novembre en dévoilant la Mi Watch. Quant à Oppo, il a officialisé sa première montre, l’Oppo Watch, en janvier.

Le point commun entre ces deux montres est que celles-ci ont adopté le cadrant carré qui rappelle l’Apple Watch. Et visiblement, Realme va aussi faire de même.

Sinon, cette année, on pourrait également s’attendre à ce que Google lance enfin sa première montre connectée « Pixel Watch ». En effet, en 2019, la firme de Mountain View a officialisé l’acquisition de la société Fitbit, qui est spécialisée dans les bracelets fitness et les montres connectées.

Sinon, on notera que Realme a déjà dévoilé son flagship pour l’année 2020 : le Realme X50 Pro 5G.