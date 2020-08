Big Gaming Weekend : le Xbox Live et des jeux gratuits sur Xbox One !

Chez Microsoft, en attendant l’arrivée de la Xbox Series X en fin d’année, on a décidé de célébrer l’été avec le Big Gaming Weekend. Comme son nom l’indique, il s’agit d’un week-end complet dédié au jeu vidéo, sur Xbox One (et PC). Ainsi, dès maintenant jusqu’à dimanche, il est possible de profiter de nombreux avantages.

Le Xbox Live et des jeux gratuits jusqu’à dimanche !

La première bonne nouvelle, et pas des moindres, c’est que le Xbox Live est gratuit pour tous les joueurs, sur toutes les consoles Xbox One. Jusqu’à dimanche, il est donc possible de jouer à ses jeux préférés en mode multijoueur, sans le moindre frais supplémentaire.

Ce n’est pas tout, puisque pour profiter pleinement de ce multijoueur en ligne gratuit, Microsoft met à disposition des joueurs quelques jeux évidemment très axés sur le jeu online. On peut ainsi profiter gratuitement de la section multijoueur de Call of Duty Modern Warfare. Les joueurs (console et PC) peuvent aussi jouer gratuitement à un certain Gears 5, dernier épisode en date de la saga.

Le MMORPG est également de la partie, puisque Black Desert est lui aussi proposé gratuitement dans le cadre de ce Big Gaming Weekend. L’excellent Dragon Ball FighterZ est lui aussi concerné, et les joueurs peuvent télécharger librement le jeu pendant la période, et profiter pleinement des combats en 3 contre 3 proposés par cette superbe adaptation. Monster Hunter World est également concerné, tout comme Elder Scrolls Online: Tamriel Unlimited, mais aussi Borderlands 3, Subnautica, Naruto Shinobi Striker et enfin Ark Survival Evolved.

« À vos téléchargements, n’hésitez pas à consulter vos amis pour établir un planning. Dès la semaine prochaine, nous aurons encore des annonces à faire, avec de nouveaux Avantages et des Quêtes inédites » explique Microsoft. Rappelons au passage que dès le 15 septembre prochain, le Projet xCloud va intégrer l’offre Xbox Game Pass Ultimate du groupe américain.