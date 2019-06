Avec cette crypto-monnaie, Binance va concurrencer Tether

Aujourd’hui, le Tether est considéré comme le « stablecoin » de référence sur le marché. Il s’agit d’une crypto-monnaie qui est parfaitement corrélée au cours du dollar américain avec un ratio 1:1. Les détenteurs de cette devise électronique évitent donc le risque de volatilité, tout en bénéficiant des spécificités et de la flexibilité d’une crypto-monnaie.

Un match Bitfinex vs Binance ?

Selon les informations avancées par le CTO de la plateforme d’échange de crypto-monnaies Bitfinex (dont le propriétaire est le même que la société qui émet les Tether) et relayées par Bloomberg, le Tether détient 98,7% de parts de marché sur les stablecoins. L’arrivée d’un (ou plusieurs) stablecoin(s) de la plateforme rivale Binance pourrait vite changer la donne, tant cette plateforme sait convaincre son public.

Alors qu’il existe aujourd’hui plus d’une soixantaine de stablecoins sur le marché, le Tether reste la devise électronique de référence sur ce domaine – alors même qu’elle est largement critiquée pour sa gestion obscure. En restant assez vague sur la gestion de ses comptes (elle doit détenir l’équivalent d’un dollar américain dans ses caisses pour chaque jeton émis), Tether pourrait laisser une belle marge de manoeuvre à Binance, qui prône la transparence.

Si Binance a vu une opportunité, c’est parce que la plateforme d’échange de crypto-monnaie enregistre des volumes considérables sur les stablecoins, dont le Tether. Ce dernier représenterait plus de 50% des volumes de stablecoins sur l’exchange. En tant que l’une des plus grandes plateformes du marché, Binance détient donc somme considérable de Tether sur ses adresses.

Quels sont les projets en cours ?

Alors que le Tether est corrélé au cours du dollar américain (ce qui sera également le cas du futur GlobalCoin de Facebook), Binance n’aurait pas prévu dans un premier temps d’émettre un stablecoin backé par la devise américaine. Wei Zhou, directeur financier chez Binance, explique que la première crypto-monnaie de ce type qui sera émise sera le « Binance GBP », et elle sera donc corrélée avec le ratio 1:1 à la Livre Sterling.

Binance s’engage à ce qu’il y ait dans ses caisses le nombre exact de GBP pour chaque jeton émis, et il révélera l’identité de la banque partenaire dans les « semaines à venir » (maximum 2 mois dixit le CFO), lorsque la devise sera officiellement lancée. Les seuls revenus qui seront tirés de ce stablecoin proviendront des dépôts fiduciaires, sur lesquels Binance sera rémunéré à un taux sans risque.

Après le Binance GBP, la plateforme se réserve le droit de sortir d’autres stablecoins adossés à d’autres devises – afin de permettre à sa clientèle de ne pas avoir de risques sur le taux de change des devises fiduciaires. Binance compte également soutenir ses partenaires qui émettrons ce type de devise électronique via sa propre blockchain Binance Chain.

Quand on connait le succès actuel du Binance Coin (BNB), cette crypto-monnaie qui a été émise par la plateforme et qui permet d’obtenir des réductions sur les transactions réalisées sur cette dernière, on peut être assez optimiste quant aux succès des futurs stablecoins du géant chinois.