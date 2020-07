BMW dématérialise la clé de voiture sur l’iPhone

Lors de la dernière conférence mondiale des développeurs Apple (WWDC 2020), BMW a été annoncé qu’il sera le premier constructeur automobile à permettre à ses clients d’utiliser un iPhone comme clé de voiture dématérialisée, permettant d’ouvrir, de verrouiller et de démarrer une BMW sans détenir la clé physique.

Dénommée BMW Digital Key, cette nouvelle fonctionnalité est configurable via l’application BMW Connected pour iOS, et est disponible dans 45 pays sur les différents véhicules du constructeur allemand : BMW Séries 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, X5, X6, X7 et Z4, fabriqués après le 1er juillet 2020. Les modèles compatibles sont les iPhone XR, XS, XS Max, 11, 11 Pro, 11 Pro Max, SE (2ème génération), ainsi que l’Apple Watch Series 5, sous iOS 13.6 et WatchOS 6.2.8.

En pratique, une fois la BMW Digital Key installée dans l’application Apple Wallet, comme une carte de paiement ou une carte de fidélité, il suffit de présenter l’iPhone près de la poignée de porte afin de déverrouiller celle-ci. Une fois à l’intérieur, l’iPhone doit être placé dans le compartiment de rangement pour smartphone afin de pouvoir démarrer la voiture grâce au bouton Start/Stop. La protection d’accès à la BMW Digital Key sur l’iPhone peut s’effectuer par Face ID, Touch ID ou par code de déverrouillage, et une Apple Watch couplée à un iPhone peut également être utilisée comme Digital Key.

Faciliter l’autopartage et le contrôle parental

La dématérialisation de la clé de la voiture permet également de faciliter le partage de celle-ci : en effet, il est possible de partager sa BMW Digital Key avec un maximum de 5 personnes, via une simple invitation envoyée par iMessage. À tout moment, le propriétaire de la voiture peut révoquer cette autorisation, tandis que les parents soucieux de leurs jeunes conducteurs pourront configurer les paramètres de la voiture associés à la Digital Key, afin de limiter la vitesse maximale, la puissance moteur, ou encore le volume maximum du système multimédia.

Si BMW a été précurseur avec ses collaborations avec Apple, en étant le premier constructeur à intégrer l’iPod ou la fonction CarPlay sans fil dans ses véhicules, il est également le seul sur le marché à faire payer une option ou un abonnement pour avoir accès à Apple CarPlay, avant de faire partiellement marche arrière suite à la réaction de ses clients.