Boursorama Ultim vs Hello Prime : comparatif des offres pour voyageurs

Avec le développement des néo-banques, les banques en ligne traditionnelles ont été dans l’obligation de renouveler leurs offres. Boursorama Banque et Hello bank! ont misé sur une formule internationale adaptée à une clientèle de voyageurs. La carte Boursorama Ultim et la carte Hello Prime surfent sur cette tendance en annulant tout frais sur les transactions, quelle que soit la devise.

Dans notre comparatif Boursorama Ultim vs Hello Prime, vous allez pouvoir voir le détail des différences entre ces deux offres qui rivalisent avec N26 ou Revolut. Si Boursorama Banque est moins exigeante sur les conditions d’éligibilité et le coût, Hello Prime se veut plus premium en offrant davantage de flexibilité. Sans plus attendre, voyons d’abord les objectifs de chacun.

Hello Prime, réponse à Boursorama Ultim

Boursorama Banque est aujourd’hui la plus grande banque en ligne avec 2 millions de clients. En juin 2019, elle dévoilait une nouvelle offre dans sa gamme, baptisée Boursorama Ultim. Benoît Grisoni, DG de Boursorama Banque expliquait : « avec notre nouvelle carte Ultim, les voyageurs n’ont désormais plus besoin de souscrire une carte dans une néo-banque dans le seul but de réduire leurs frais hors de la zone euro ». En l’espace de 6 mois, elle recensait déjà plus de 200 000 clients.

Il aura fallu attendre six mois de plus pour voir finalement Hello bank! apporter sa réponse : Hello Prime. La banque en ligne du groupe BNP Paribas mise sur une carte plus premium pour se distinguer des offres gratuites. Avec cette nouvelle offre, Hello bank! espère ainsi franchir le million de clients dans l’Hexagone à l’horizon fin 2022 – soit deux fois moins que Boursorama Banque. La raison principale de cette différence réside dans l’ancienneté puisque Boursorama Banque existe depuis 1995, tandis que Hello bank! a été fondée… en 2013 !

Hello Prime vs Ultim : conditions d’éligibilité

En janvier 2020, Hello bank! a dévoilé une refonte complète de sa gamme de cartes bancaires. Désormais, elles sont au nombre de deux : Hello One et Hello Prime. La première est une version gratuite et sans engagement, qui est donc forcément moins complète que la seconde. Hello Prime a véritablement été pensée pour être une carte bancaire de voyageurs, sur le même principe que Boursorama Ultim. Vous pouvez retrouver notre comparateur Hello One vs Prime ici.

Au niveau des conditions d’éligibilité, Boursorama Ultim est – de loin – plus avantageuse et flexible que Hello Prime. En l’occurrence, pour obtenir une carte Ultim (associée à un compte courant), il ne faudra pas justifier de revenu mensuel minimum et il n’y aura aucun coût associé. A contrario, chez Hello Prime, il faudra non seulement justifier de 1 000€ de revenus par mois, mais il faudra aussi débourser 5€ de cotisation mensuelle pour en profiter.

Dans les deux cas, il faut que les titulaires des comptes soient majeurs et résidents en France. Si Boursorama Banque se positionne avec Ultim sur le même créneau que les comptes bancaires simplifiés N26 ou Revolut, Hello bank! est donc plus exigeante. Cela dit, la stratégie avec Hello Prime est d’offrir un service plus complet, et surtout sans aucun frais cachés. Boursorama Ultim exige une activité minimum, sans quoi 15€ de frais seront facturés chaque mois.

Comparatif des cartes bancaires

Réseaux, débits et découverts

Que ce soit Hello bank! ou Boursorama Banque, les deux établissements ont misé sur Visa pour leur offre bancaire internationale. Les titulaires des cartes peuvent ainsi profiter de l’un des 1,4 million de distributeurs compatibles avec Visa dans le monde, et des 31 millions de commerçants. A noter que Hello bank! émet une carte Hello Prime avec le réseau national CB. De ce point de vue-là, les deux banques de notre comparatif Hello Prime vs Boursorama Ultim sont similaires.

La première différence que l’on peut observer entre Boursorama Ultim et Hello Prime concerne le débit qui est proposé aux utilisateurs. En l’occurrence, la carte Ultim est à autorisation systématique avec un débit immédiat. Une tolérance de 100€ de découvert est autorisé pour les clients de la banque en ligne. De l’autre côté, Hello Prime est résolument plus haut de gamme.

En effet, les clients Hello Prime peuvent choisir entre le débit immédiat et le débit différé. Dans certains cas, cela leur permet de mieux gérer leur argent et éviter tout risque de découvert. Chez Hello bank!, cette carte s’accompagne avec la possibilité d’avoir un découvert autorisé – pour davantage de flexibilité. Le client devra auparavant solliciter le conseiller Hello bank! pour déterminer le montant de découvert qui sera toléré.

Hello Prime plus flexible sur les plafonds

Comme vous l’avez vu plus haut dans notre comparatif Boursorama Ultim vs Hello Prime, la première est gratuite – et non la seconde. Hello bank! légitime encore un peu plus le coût de sa carte bancaire avec davantage de flexibilité sur les plafonds. Que ce soit pour les paiements ou les retraits, ils sont deux à trois fois plus élevés que ceux qu’on aurait chez Boursorama.

En l’occurrence, Boursorama Ultim met tout le monde à la même enseigne : un maximum de 1 500€ de paiements sur 30 jours glissants et un maximum de 300€ de retraits sur 7 jours glissants. Chez Hello Prime, les limites sont dépendantes des revenus qui sont justifiés par le client. Mais globalement, du fait que les clients doivent justifier de 1 000€ de revenus minimum tous les mois, cela assure à Hello bank! d’avoir une clientèle plus solvable – et qui peut donc dépenser davantage.

Pour prendre un exemple, un client Hello Prime qui gagne 1 000€ par mois a le droit de payer jusqu’à 1 200€ sur 30 jours roulants et il peut retirer 500ô sur 7 jours roulants. Un client qui gagne 2 500€ par mois peut payer jusqu’à 2 500€ sur 30 jours glissants et 1 000€ de retraits sur 7 jours. Un simulateur sur le site de la banque en ligne permet de voir quelles sont les tolérances sur ces deux plafonds.

Que ce soit chez Boursorama Ultim ou Hello Prime, les clients peuvent toutefois demander des dérogations ponctuelles. Depuis leur application mobile ou via leur espace personnel sur un site web, ils peuvent modifier temporairement le niveau des limites en cas de situation particulière (comme des vacances ou un déplacement professionnel par exemple).

Frais à l’étranger : la même chose !

Poursuivons ce comparatif Hello Prime vs Ultim avec les frais à l’étranger. Les deux banques en ligne ont misé sur cet axe pour justifier ces cartes. Pour le moins qu’on puisse dire, c’est qu’elles ne font pas semblant. Dans les deux cas, les titulaires des cartes n’ont aucun frais sur leurs transactions – que ce soit des paiements ou des retraits.

Qu’ils soient dans la zone SEPA ou non, que ce soit des opérations en euros ou non, il n’y a absolument aucun frais qui ne sera appliqué. Alors que les frais peuvent très vite grimper avec une carte bancaire traditionnelle, Boursorama Ultim et Hello Prime sont deux solutions ultra avantageuses. Les économies peuvent se chiffrer en dizaines (voire centaines) d’euros sur les opérations faites à l’étranger.

La principale différence entre Boursorama Ultim et Hello Prime réside dans les frais d’inactivité. En l’occurrence, si vous n’utilisez pas votre carte Ultim au moins une fois dans le moins, vous serez facturé 15€ (cela dit, vous pouvez l’utiliser pour régler votre baguette ou retirer de l’argent à un distributeur à côté de chez vous). Il faut simplement garder ça en tête, car cela peut impliquer un coût important sur l’année.

Prime et Ultim, équivalentes à une Visa Premier

Les voyageurs réguliers le savent, avoir une carte de type Visa Premier ou Mastercard Gold confère des assurances parfois critiques. Par exemple, ces réseaux vont pouvoir vous indemniser en cas de retard ou annulation de votre voyage, de dégradation de vos bagages, de difficulté avec votre véhicule de location – ou même en cas d’ennui de santé. C’est ce qui justifie aussi largement le prix de ces cartes premium – qui sont pensées pour accompagner les voyageurs.

Si la carte Hello Prime et la Boursorama Ultim ne sont pas officiellement estampillées Visa Premier, elles bénéficient des mêmes assurances et garanties. Que ce soit Hello bank! ou Boursorama Banque, les deux établissements communiquent sur le fait que les assurances sont strictement les mêmes. Avec ses deux nouvelles offres (One et Prime), Hello bank! a fait l’impasse sur les cartes classiques Visa pour le compte individuel. Chez Boursorama Banque, il est encore possible d’obtenir les Visa Classic et Visa Premier, sous condition de souscrire au compte traditionnel avec obligation de justifier 1 000€ de revenus mensuels.

Paiement mobile : Boursorama Ultim est devant

Boursorama Banque a été l’un des grands précurseurs en matière de paiement mobile. C’est aussi cette banque en ligne qui a un peu soutenu la démocratisation du célèbre Apple Pay dans l’Hexagone. La filiale du groupe Société Générale a adopté la technologie en 2018, tandis que Hello bank! ne s’y est mis qu’en 2019. Il n’en reste pas moins que les deux banques supportent désormais Apple Pay – y compris sur les offres de voyageurs.

Apple Pay permet d’enregistrer sa carte Ultim ou Prime directement sur un iPhone, et d’utiliser ensuite ce dernier comme alternative à la carte physique. Chaque transaction se fait sans contact – et sans limite de montant – grâce à un contrôle d’identité avec la reconnaissance faciale ou l’empreinte numérique. Pour les titulaires de téléphones sous Android, il faudra trouver une autre alternative.

Boursorama – et sa carte Ultim – supportent aussi Google Pay et Samsung Pay. Autrement dit, que ce soit sur les derniers smartphones sous Android, ou les coréens de Samsung, il est possible d’enregistrer sa carte sur le même principe. Hello Prime ne supporte pas ces deux technologies, mais il propose Paylib à ses clients. C’est exactement le même principe, et cela s’applique à tous les smartphones sous Android.

Aujourd’hui, le paiement mobile représente encore une part minime de toutes les transactions qui sont effectuées. En revanche, le paiement sans contact par carte bancaire croit de manière très significative. Que ce soit pour Hello Prime ou Boursorama Ultim, les deux banques offrent la possibilité d’activer ou de désactiver à tout moment et de manière instantanée cette fonctionnalité sur la carte bancaire. Il faut simplement décocher cette option depuis l’application mobile ou le site internet.

Prix des cartes Hello Prime vs Ultim

Nous l’avons déjà évoqué plus haut dans de comparatif Ultim vs Hello Prime, les deux offres se distinguent là-dessus. En l’occurrence, Hello Prime est facturée 5€ par mois tandis que Boursorama Ultim est gratuite. On note toutefois quelques petites différences entre les deux cartes de notre comparatif sur des opérations très spécifiques.

Par exemple, en cas d’absence de transaction sur un mois, Boursorama Ultim vous facturera 15€ par mois en guise de frais d’inactivité. Chez Hello Prime, aucune mesure de ce type ne sera prise. De plus, Hello Prime offre les virements instantanés gratuits. Chez Boursorama Ultim, le premier dans le mois est gratuit – et les suivants sont facturés 1€ chacun.

Gestion des comptes Ultim et Prime

Fonctionnalités des comptes

Hello bank! et Boursorama Banque ont largement standardisé leur compte bancaire. Les deux sont très similaires au niveau des fonctionnalités disponibles. Les deux banques en ligne ont vraiment travaillé leurs applications mobiles (iOS et Android) pour offrir davantage de flexibilité à leurs clients. Depuis ces dernières, ils peuvent réaliser les principales opérations. Ci-dessous, voici une liste de ce dont on peut profiter dans les deux cas.

Suivi des transactions en temps réel

Suivi du solde, graphiques catégorisation des dépenses

Mise en place de virements

Mise en place de prélèvements

Alertes SMS / email

Opposition carte instantané

Activation / désactivation paiement sans contact

Dépôts d’espèces et de chèques : Hello Prime

Avec la banque en ligne, il faut parfois savoir changer ses habitudes. C’est du moins le cas chez Boursorama Banque (quelle que soit la carte) puisqu’il n’est plus possible de déposer d’espèces. Seuls les chèques sont acceptés pour créditer le compte (ou les virements bancaires) – et ils doivent être envoyés par la Poste. C’est au titulaire du compte de prendre à sa charge les frais d’envoi du chèque.

Chez Hello bank!, on a choisi d’être beaucoup plus flexible là-dessus. Les clients Hello Prime bénéficient d’un vrai traitement de faveur puisqu’ils peuvent toujours accéder aux agences BNP Paribas pour déposer leurs chèques ou espèces. Avec Monabanq (qui s’appuie sur les guichets automatiques CIC), c’est la seule banque en ligne à offrir un accès physique pour gérer ses comptes.

Les clients Hello Prime peuvent donc déposer leurs chèques et leurs espèces au guichet chez les agents de BNP Paribas. Ils peuvent également profiter des guichets automatiques qui sont accessibles 24h/24 et 7j/7 pour effectuer ces opérations. A noter qu’il est également possible de bénéficier de services supplémentaires (comme la remise d’un chéquier) aux guichets BNP Paribas, moyennant une petite contrepartie financière.

Hello Prime mise sur l’assistance

Comme vous l’aurez compris dans ce comparatif Hello Prime vs Boursorama Ultim, Hello bank! a vraiment voulu mettre en place un service premium. C’est donc logique que cela se reflète aussi dans le support client. La banque en ligne garantit que les titulaires de cette offre bénéficieront d’une ligne privilégiée pour obtenir de l’aide – que ce soit dans l’utilisation de leur carte ou pour les assurances.

Avec une offre comme Boursorama Ultim, les clients peuvent profiter du service client classique de Boursorama. Celui-ci est similaire à celui qu’on retrouve aussi de manière standard chez Hello bank! : chat en ligne, téléphone, réseaux sociaux, email ou courrier postal. Boursorama est réputé pour avoir toujours une bonne assistance, vous ne devriez pas avoir de mauvaise surprise.

Conclusion : Hello Prime ou Ultim ?

Si Hello Prime et Boursorama Ultim se positionnent avec une offre pour les voyageurs, elles n’ont toutefois pas exactement la même cible. Hello Prime se destine plutôt à une clientèle aisée, qui veut surtout bénéficier d’un confort lorsqu’elle se déplace : non seulement pas de frais de transactions, mais également des plafonds plus élevés, une assistance premium ou encore la possibilité d’avoir un découvert. Cela a un coût, puisqu’il faut compter 5€ par mois.

Chez Boursorama Ultim, on cible une clientèle plus large – qui fait vraiment attention aux frais. La banque en ligne confirme encore une fois son statut de « banque la moins chère de France » avec son offre internationale. Aucun frais, que ce soit fixe ou variable, avec un service de base – mais efficace. Pour ceux qui partent en vacances, cette carte bancaire est très pratique. Il faudra juste attention de ne pas la laisser dans le placard au retour des vacances, sous peine de se voir facturer 15€ par mois.

Avec ces deux offres, la banque en ligne française envoie un message fort aux N26, Revolut et autres Transferwise qui trustaient jusqu’à présent ce créneau. Là où les deux offres Hello Prime et Boursorama Ultim font très fort, c’est qu’elles permettent en plus d’avoir accès aux produits bancaires classiques des établissements: épargne, investissement, crédits etc. Ce n’est pas le cas chez les néo-banques qui sont avant tout des comptes bancaires simplifiés, et qui ont du mal encore à se positionner comme un compte bancaire principal.

