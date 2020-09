C’est officiel, il n’y aura pas de OnePlus 8T Pro

Il y a quelques jours, on découvrait les premières informations concernant le futur OnePlus 8T qui sera dévoilé par la marque le 14 octobre prochain. Un smartphone qui disposera notamment d’une nouvelle section photo, sans oublier une toute nouvelle technologie de recharge maison, baptisée Warp Charge 65, et qui promet une recharge complète de la batterie en seulement 40 minutes.

Et le OnePlus 8T Pro dans tout ça ?

Depuis quelques années maintenant, OnePlus a pris l’habitude de proposer ses nouveaux smartphones en duo, avec d’un côté un modèle « standard », et de l’autre une déclinaison « Pro ». Toutefois, avec ce futur OnePlus 8T, la marque a décidé de revenir à ses origines, en ne proposant qu’un seul et unique smartphone.

C’est Pete Lau en personne, CEO de OnePlus, qui a confirmé la nouvelle sur Weibo. « Il n’y aura pas de OnePlus 8T Pro cette année. Ceux qui recherchent un smartphone aux qualités « Pro » peuvent toujours se tourner vers le OnePlus 8 Pro, qui reste le flagship maison cette année. » Pete Lau annonce qu’outre le OnePlus 8T, la présentation du 14 octobre prochain réserve également une « surprise ».

Rappelons que le nouveau OnePlus 8T à venir devrait être équipé d’un écran 6,55″ en résolution Full HD+, compatible 120 Hz, et serait animé par un processeur Snapdragon 865. Le smartphone disposera également d’une imposante batterie de 4500 mAh, qui sera compatible avec la technologie Warp Charge 65W. Selon une récente fuite du côté de chez Amazon, le nouveau OnePlus 8T (en version 8 Go RAM/128 Go de stockage) pourrait être affiché au prix de 599€, avec une disponibilité fixée au 20 octobre.

Selon toute vraisemblance, et d’après Pete Lau, l’actuel OnePlus 8 Pro proposera donc des fonctionnalités supplémentaires par rapport au OnePlus 8T à venir. Plutôt logique d’ailleurs, quand on sait que ce dernier est affiché à partir de 899€…