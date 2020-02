Cette nouvelle station de recharge Porsche est la plus puissante d’Europe

C’est un signe qui ne trompe pas : non loin du circuit de Leipzig en Allemagne, Porsche vient d’installer un nouveau parc de bornes de recharge baptisé « Porsche Turbo Charger ». Après la compétition et le moteur thermique, la firme de Stuttgart continue d’effectuer sa transition vers l’électrique. L’ouverture de sa nouvelle station devrait faire parler d’elle : avec ses 12 bornes ultra-rapide, une puissance de 7 MW a été établie. Elle est désormais la station la plus puissante d’Europe.

Des bornes électriques de 350 kW

On pourrait croire que Porsche veut jouer la course face à Tesla, et proposer un service de très grande qualité réservé à ses clients. Mais son nouveau Porsche Turbo Charger s’adresse à tous les automobilistes en voiture électrique, à condition que leur véhicule soit compatible avec le système de charge combiné CCS2, un connecteur de type 2 très bien déployé en Europe.

Sur place, 12 bornes d’une puissance de 350 kW à courant constant sont disponibles. Elles sont disponibles 24h/24 et 7j/7, et leur phase de test se déroulant jusqu’à fin mars, elles seront gratuites pendant plus de cinq semaines encore. Pour certains véhicules, comme la Porsche Taycan justement, cette puissance de recharge permettra de récupérer jusqu’à 100 kilomètres en seulement 5 minutes.

« Le nouveau parc de recharge entre les autoroutes 9, 14 et 38 va considérablement enrichir l’infrastructure de recharge dans le centre de l’Allemagne. Les véhicules électriques et hybrides de toutes les marques sont les bienvenus », a déclaré Gerd Rupp, président du directoire de Porsche Leipzig GmbH. « Nous sommes ravis qu’avec le nouveau parc de recharge, nous puissions offrir une option de recharge attrayante aux propriétaires de véhicules électriques à Leipzig et dans les environs, ainsi qu’aux passagers en transit », ajoutait l’homme.

Énergie renouvelable

La station a été développée en interne, par Porsche Engineering. Les ingénieurs ont pensé à tout, et les 12 bornes de recharge sont épaulées par quatre autres installations de 22 kW chacune. Point important à noter : les 7 MW de puissance électrique combinée sont entièrement alimentés avec de l’énergie renouvelable, expliquait Porsche dans un communiqué.

Bien que le temps d’attente soit de moins en moins long pour les voitures électriques, Porsche a tout de même pensé à la patience des clients, en installant une exposition de véhicules de la marque dans le Porsche Customer Center. L’occasion aussi de réserver un essai sur le circuit de Leipzig. « Nous voulons faire de la recharge électrique de Porsche une expérience », expliquait Jens Walther, le responsable des ventes et du marketing chez Porsche Peipzig. Un joli coup de promotion… et une invitation pour faire chanter un Flat 6 pendant que votre voiture « verte » se recharge ?