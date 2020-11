Comment commander (gratuitement) votre adaptateur PSVR pour votre PS5 ?

Voilà maintenant dix jours que la PlayStation 5 et la PS5 Digital Edition sont disponibles un peu partout dans le monde. Gros succès pour Sony qui a réalisé le meilleur lancement de leur histoire, mais également de l’histoire des consoles de jeux vidéo, permettant à des millions de joueurs de profiter de leur nouvelle console avec les derniers jeux du moment comme Sackboy : A Big Adventure, Demon’s Souls, Spider-Man Miles Morales ou encore Bugsnax.

Mais la particularité de cette PS5, c’est de pouvoir être également rétrocompatible avec plus de 99% des jeux PS4. Et tout naturellement, de l’être également avec les accessoires. Ainsi, il est possible d’utiliser votre casque PlayStation VR (PSVR) pour jouer à vos jeux préférés comme le dernier Star Wars Squadrons, mais aussi Beat Saber, Moss ou encore Dreams (et bien d’autres).

Cependant, votre casque VR ne pourra fonctionner que si vous possédez un adaptateur spécial pour brancher votre caméra PS4 (puisque le PSVR n’est pas compatible avec la nouvelle caméra PS5). Mais pas de panique, Sony vous propose de commander (gratuitement) cet adaptateur à recevoir directement chez vous !

Le PSVR sur PlayStation 5 !

La première étape pour commander votre adaptateur (gratuitement) sera de vous rendre sur le site officiel de PlayStation à cette adresse.

On vous demandera de valider le fait que vous n’êtes pas un robot en ayant pris connaissance des termes d’utilisation. Puis, vous serez invité à entrer le numéro de série de votre casque PlayStation VR. Le but de cette manipulation est donc de prouver que vous êtes bien propriétaire d’un casque de réalité virtuelle pour éviter les envois inutiles.

Vous trouverez le numéro de série à l’arrière de votre boîtier externe PSVR (que vous branchez à la caméra, à votre PS4 et à votre téléviseur). Il n’est pas compliqué de trouver le numéro de série puisqu’il n’y a qu’un seul code-barre à l’arrière du boîtier.

La seconde étape sera donc de rentrer vos coordonnées pour que Sony puisse procéder à l’envoi de votre adaptateur. Inutile d’utiliser la barre de recherche pour votre adresse, vous pouvez directement la saisir manuellement.

Une fois votre adresse saisie, validez et c’est (déjà) terminé ! Pas besoin de données bancaires, Sony s’occupe de vous offrir l’adaptateur et de vous l’envoyer sans frais. Cependant, en raison d’un grand nombre de demandes, il faut attendre entre 10 et 20 jours avant la réception de ce dernier.