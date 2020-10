Comparatif Xbox Series X, Xbox Series S vs Xbox One : faut-il choisir la console next-gen ?

Deux semaines après leur annonce officielle, et une semaine après la PS5, c’est au tour de la Xbox Series X ainsi que de la Xbox Series S de lancer leur précommande afin de donner rendez-vous aux joueurs dès le 10 novembre 2020 pour le lancement de la next-gen selon Microsoft.

C’est donc avec un prix de 499,99€ pour la Xbox Series X et de 299,99€ pour la Xbox Series S vous attendront pour découvrir l’expérience next-gen ainsi que l’ensemble des services assez intéressant de Microsoft comme le XCloud ou le fameux Game Pass. La prochaine génération s’annonce assez intéressante puisque Microsoft a racheté de très nombreux studios pour la next-gen dont hier les huit studios de Bethesda (Fallout, The Elder Scrolls Skyrim, Dishonored, Wolfenstein…).

Mais est-ce réellement utile de passer sur next-gen maintenant ? La Xbox One (et notamment le modèle One X) peut-elle encore rivaliser et faire l’affaire quelques mois ? Nous allons voir cela ensemble.

Xbox Series vs Xbox One, simple update ou bond technologique ?

Le plus simple pour comprendre les différences entre la nouvelle gamme « Series » de chez Xbox et les différents modèles de la Xbox One, c’est de faire un tableau comparatif. Ci-dessous, nous avons listé les caractéristiques de chacun des principaux modèles (nous n’avons pas compté le tout premier modèle de Xbox One de 2013, ni la Xbox One S All Digital qui dispose des mêmes caractéristiques que la Xbox One S normale). Nous avons ainsi comparé : La Xbox One S, la Xbox One X, la Xbox Series S et la Xbox Series X.

Contrairement à la PS5 et la PS5 Digital Edition les différences entre la Xbox Series X et Xbox Series S sont bien nombreuses et cela ne concerne pas uniquement le côté dématérialisé. Car, pour la Xbox Series S elle n’intègre pas de lecteur Blu-Ray. Mais elle est aussi bien moins puissante que la Xbox Series X.

Elle est donc certes moins chère, mais elle a donc une limite. La question de la rétrocompatibilité des jeux Xbox One, mais aussi des anciens jeux Xbox et Xbox 360 « physiques » est donc un vrai problème pour certains. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez consulter notre comparatif Xbox Series X vs Xbox Series S ici.

Retour à ce qui nous intéresse, à savoir le comparatif entre les nouvelles Xbox et les anciennes. Ci-dessous, vous pouvez voir la différence entre tous les modèles. En vert les meilleures specs. En orange les intermédiaires. Et en rouge les moins bonnes.

Console Xbox (Series X) Xbox (Series S) Xbox One X Xbox One S Date de Sortie Fr 10 Novembre 2020 10 Novembre 2020 7 novembre 2017 2 août 2016 Poids : N.C N.C 3,81 Kg 2,930 Kg CPU 8 cœurs à 3,8 GHz (3,66 GHz avec SMT) Processeur Zen 2 personnalisé 8 cœurs à 3.6GHz (3.4GHz w/ SMT) Processeur Zen 2 personnalisé AMD 8 cœurs modifié à 2,3 GHZ AMD 8 cœurs à 1,75 GHZ GPU 12 TFLOPS , 52 UC à 1,825 GHz GPU RDNA 2 personnalisé GPU RDNA 2 personnalisé ( 4Tflops ) 40 unités de calcul à 1 172 MHZ (6 Teraflops) 12 unités de calcul à 914 MHZ (1,4 téraflops) Disque Dur SSD NVME personnalisé 1 To Disque Dur custom NVME SSD 512GB Disque Dur Normal de 1TO Disque dur normal de 2To [ou] 1To [ou] 500Go Lecteur Lecteur Blu-Ray 4K UHD Non Blue Ray 4K Blue Ray Ultra HD USB Oui USB 3.0 et Type-C Oui USB 3.0 et Type-C Oui Oui Wifi Oui Oui Oui Oui Bluetooth Oui Oui Oui Oui Sortie Optique Oui Oui Oui Oui HDR Oui Oui Oui Oui Résolution Jusqu’à 7860×4320 (8K) Jusqu’à 2560×1440 (2K) 3840 x 2160p (4K) 1920 x 1080p (4K pour les films, séries etc…) FPS Jusqu’à 120 FPS Jusqu’à 120 FPS Jusqu’à 60 FPS 30 FPS Rétrocompatibilité Des milliers de jeux Xbox, Xbox 360 et Xbox One Des milliers de jeux Xbox, Xbox 360 et Xbox One Des milliers de jeux Xbox et Xbox 360 Des milliers de jeux Xbox et Xbox 360 Prix de Lancement 499,99€ 299,99€ 499,99€ 399,99€ (2to) / 349,99€ (1T0) Prix Actuel La Xbox Series X est dispo à 499,99 € chez Amazon La Xbox Series S est dispo à 299,99 € chez Amazon La One X est dispo à 395,50 € chez Amazon La One S est dispo à 205,47 € chez Amazon

Sur la partie technique, c’est sans appel. La Xbox Series X (la console la plus puissante au monde), elle surclasse de large les Xbox One et propose des specs quand même bien plus intéressantes que la Xbox Series S. Sur ce point-là, la Xbox Series X est un vrai gap technique qui va en faveur de la next-gen.

Du côté de la Xbox Series S, il s’agit d’une console spécialement pensée pour la 2K, d’où l’absence de 4K. Elle se révèle être une très bonne console intermédiaire pour attaquer doucement la next-gen à petit prix. Car oui, la console sera bien lancée au prix de 299,99€ ce qui est moins cher qu’une Xbox One X en ce moment (elles vont sans doute beaucoup baisser), mais aussi moins cher que la Xbox One S lors de son lancement. La console ne propose pas de 4k, elle est moins puissante sur certains points (comme pour les Tflops ou les Go de RAM), mais elle proposera à tous les joueurs les technologies next-gen avec : RayTracing, SSD, ou encore architecture Xbox Velocity. Et ça, ce n’est pas rien surtout à ce prix-là.

Attention tout de même, la console ne permettra pas de profiter des avantages de l’optimisation 4K sur les jeux rétrocompatibles (puisqu’elle est pensée pour la 2K). Et cette dernière risque également d’être très vite pleine étant donné qu’elle ne dispose qu’un petit disque dur SSD de 512 Go… Pas top pour une console « All Digital ».

2. Les jeux exclusifs à la Xbox Series X et Xbox Series S

Chaque nouvelle génération apporte son lot de nouveautés, sont lot de nouvelles licences exclusives, de nouveaux jeux impressionnant techniquement qui nous montre à quel point les nouvelles consoles en ont dans le ventre. De son côté, Microsoft décide de ne pas faire de jaloux et toutes les exclusivités next-gen seront également disponibles sur Xbox One pendant au moins deux ans. Ainsi, cela réduit beaucoup l’intérêt de passer toute de suite à la next-gen. Microsoft assure que les jeux ne seraient pas impactés et que ces derniers seraient bien plus beaux et plus optimisés sur next-gen par rapport aux jeux Xbox One qui auront tout de même le mérite d’être disponible sur « old-gen » et directement intégré au Game Pass.

À noter que la Xbox Series X et la Xbox Series S ne disposent pas d’exclusivités. L’ensemble des jeux sortiront dans « l’écosystème Microsoft » à savoir sur Xbox One, PC, Xbox Series X et Xbox Series S. Nous allons ainsi parler d’exclusivités Microsoft plutôt que d’exclusivités Xbox, comme c’est le cas chez PlayStation ou Nintendo.

Lancement (confirmé) des consoles le 10 novembre :

The Medium

Gears Tactics

Tetris Effect: Connected

Yakuza: Like a Dragon (exclusivité temporaire)

Pour 2020 (line-up pas encore confirmé) :

Crossfire X

Call of the Sea

The Falconeer

Second Extinction

À venir dès 2021 sur les consoles :

As Dusk Falls

Avowed

Everwild

Forza Motorsport

Senua’s Saga Hellblade II

State of Decay 3

Halo Infinite

À venir plus tard sur les consoles :

Fable

Project MARA

3. Les jeux rétro-compatibles Xbox, Xbox 360, Xbox One

La très bonne nouvelle du côté des Xbox Series X et Xbox Series S, c’est que les deux consoles seront rétrocompatibles avec tous les jeux Xbox One (sauf les jeux Kinect), ainsi qu’avec des milliers de jeux Xbox (la toute première console de Microsoft) et des jeux Xbox 360. Pour le lancement de cette dernière, il s’agira de tous les jeux qui étaient d’ores et déjà rétrocompatibles sur Xbox One X. Par la suite, de nouveaux jeux Xbox et Xbox 360 arriveront au fil des mois.

Attention, sur Xbox Series S la rétrocompatibilité sera limitée. Privé de son lecteur de disque, il sera possible de rendre rétrocompatibles uniquement vos jeux que vous avez achetés en version numérique !

4. Bilan du comparatif : Xbox Series ou Xbox One ?

Si vous êtes une personne qui ne va pas vraiment se soucier des performances et qui souhaite juste profiter des nouveaux jeux, alors l’achat d’une next-gen ne sera pas forcément une priorité. Grâce à la politique de Microsoft ainsi que la présence dès le premier jour des exclusivités dans le Game Pass, votre Xbox One (essentiellement la One X) vous permettra encore de vivre de bons moments quelques mois !

Par contre, si vous êtes un joueur pointilleux qui aime avoir ce qu’il y a de meilleur, la next-gen sera quand même une très belle alternative. La next-gen (un poil limitée), mais à petit prix avec la Xbox Series S qui vous proposera toutes les technologies next-gen (RayTracing, SSD, Xbox Velocity…) en 2k, sans lecteur de disque, mais avec accès à tous les services comme le Game Pass, le Xbox Live ou encore Xcloud.

Enfin, la Xbox Series X se révélera être pour les joueurs qui recherchent l’expérience ultime ! La puissance, l’efficacité, l’accessibilité seront les maîtres mots avec cette console qui vous permettra de profiter de vos anciens jeux, de vos jeux actuels et de vos prochains jeux next-gen comme il se doit !

