Dans cette ville, il est possible de régler son stationnement depuis Google Maps

Au fil des années, Google Maps n’a cessé de s’améliorer, ce qui fait que l’application est aujourd’hui très pratique pour se déplacer. D’autre part, celle-ci s’est dotée de systèmes de recommandations, afin de permettre aux utilisateurs de trouver des endroits où aller. Et dans la ville d’Austin, au Texas, Google Maps permet aussi de régler son parking.

En effet, Google Maps s’est associé avec la société Passport, qui y gère les stationnements. Et désormais, comme l’explique cette entreprise, lorsqu’un automobiliste se déplace en utilisant Google Maps, il verra apparaitre une nouvelle option qui permet de régler le stationnement directement sur l’application de navigation et en utilisant le système de paiement Google Pay. Sinon, il sera également possible de régler le parking en allant à l’adresse pay.google.com/parking. La vidéo ci-dessous montre le fonctionnement de cette nouvelle fonctionnalité.

« Nous sommes ravis de travailler avec Passport pour aider les conducteurs d’Austin à payer le stationnement plus rapidement et plus facilement à partir de Google Maps », explique Vishal Dutta, chef de produit chez Google Maps. « Google Pay et Google Maps ont pu intégrer de manière transparente le logiciel Passport, ce qui nous a aidés à donner vie à cette fonctionnalité. »

Payer son parking avec une application mobile, cela n’a rien de nouveau. Mais le fait que ce paiement peut être effectué via une application qui est déjà sur le smartphone de l’utilisateur rend l’expérience plus pratique. D’autre part, pour limiter la propagation du coronavirus, cette fonctionnalité évitera que les automobilistes règlent leurs parkings à l’ancienne en touchant des horodateurs.

« Nous travaillons d’arrache-pied pour faciliter l’utilisation du système de stationnement par les résidents et les visiteurs d’Austin. Cet effort améliore la commodité tout en réduisant le besoin de toucher physiquement les parcomètres ou les distributeurs de tickets à la lumière de la pandémie mondiale actuelle », explique Gina Fiandaca, Assistant City Manager. Tout ce que l’on peut espérer, c’est qu’un dispositif similaire puisse être disponible pour d’autres villes du monde sur Google Maps.

Google Maps : de nouvelles fonctionnalités pour les déplacements durant la pandémie

Cette année, Google a lancé quelques fonctionnalités qui doivent aider ses utilisateurs à se déplacer plus sereinement durant la pandémie. En effet, même si beaucoup de pays sont déjà sortis du confinement, le virus est toujours là. Par exemple, lors du déconfinement, Google Maps a proposé des « alertes trajet », afin de signaler l’utilisateur lorsque le trajet est impacté par les restrictions liées au COVID-19.

« Ces alertes peuvent vous aider à vous préparer en conséquence si les mandats du gouvernement ont un impact sur les services de transport en commun ou vous obligent à porter un masque dans les transports en commun », avait indiqué Ramesh Nagarajan, product management director chez Google Maps. Récemment, Google a également présenté une mise à jour de l’app qui rend celle-ci plus pratique pour les piétons. En effet, à cause de la pandémie, de nombreuses personnes préfèrent encore éviter les transports en commun.

D’après les explications de Sujoy Banerjee, product manager, grâce à cette nouveauté, « vous serez en mesure de voir des informations de rue très détaillées qui montrent la forme précise et la largeur d’une route à l’échelle. Vous pouvez également voir exactement où se trouvent les trottoirs, les passages pour piétons et les îlots pour piétons – informations cruciaux si vous avez des besoins d’accessibilité, comme les exigences en matière de fauteuils roulants ou de poussettes. »