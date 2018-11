Des nouvelles de SpaceX : la Tesla d’Elon Musk a dépassé Mars

Propulsée dans l’espace à l’aide d’un lanceur lourd baptisé « Falcon 9 Heavy », la voiture roadster estampillée Tesla poursuit son périple après un parcours qui dure déjà depuis 9 mois. Son lancement datant en effet du 6 février 2018. Un réel succès puisqu’elle vient de dépasser l’orbite de Mars.

Nul besoin de commenter les photos du décollage, puis de son placement en orbite, qui parle d’elles mêmes et dont l’originalité laisse sans voix. A ce sujet, l’itinéraire du bolide rouge demeure disponible sur le site officiel créé tout spécialement par la firme, ainsi que quelques vidéos surprenantes.

C’est donc après un trajet incroyable que fera ce bolide insolite placé en orbite par la firme d’Elon Musk. SpaceX nous donne cette fois encore quelques nouvelles de son mannequin pilote Starman habillé en cosmonaute et qui semble visiblement toujours en « bonne santé ». Rappelons qu’atteindre Mars était l’objectif de ce projet original, et que maintenant le Roadster de Tesla s’apprête à contourner notre soleil.

Starman’s current location. Next stop, the restaurant at the end of the universe. pic.twitter.com/Ty5m8IjJpE

— SpaceX (@SpaceX) November 3, 2018