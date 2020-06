Des robots dauphins : la solution du futur pour les parcs aquatiques ?

Au lieu de supprimer purement et simplement les spectacles aquatiques, la société Edge Innovations spécialisée dans les effets spéciaux propose de les remplacer par des animatroniques. Le robot dauphin conçu par cette société est plus vrai que nature.

Le réalisme est tellement bluffant aussi bien dans la façon de se mouvoir dans l’eau que d’interagir avec les êtres humains que certaines personnes ont pensé qu’elles avaient affaire à un vrai dauphin. Il est contrôlé par un opérateur à distance et il a également la capacité d’émettre les sifflements si particuliers du cétacé. Pour arriver à un tel résultat, Edge Innovation s’est associée avec Walt Conti et Roger Holzberg (l’ancien directeur créatif et vice-président de Walt Disney Imagineering).

Une solution concrète pour la protection des animaux

Même si ces animaux demeurent fascinants par leur intelligence exceptionnelle, cela ne justifie en rien leur exploitation par l’homme. Cette animatronique permettrait non seulement de maintenir les spectacles aquatiques, mais aussi de continuer à sensibiliser les spectateurs sur la cause animale. Il convient par ailleurs de rappeler que la Chine a interdit en février dernier le commerce d’animaux sauvages pour limiter la propagation du Covid-19, et également répondre aux critiques des défenseurs des animaux.

Les défenseurs de la cause animale ne peuvent qu’adhérer à un tel projet. L’association Peta France a d’ailleurs décerné un prix aux deux créateurs du robot. “Peta récompense les deux experts en animatronique en leur décernant le Prix de l’Innovation pour les animaux et pour avoir fait souffler un vent d’espoir avec cette invention de haute technologie” déclare l’association Peta France sur son site.

Actuellement plus de 3.000 dauphins vivraient en captivité dans des parcs aquatiques. La souffrance animale des cétacés est généralement caractérisée par un affaissement de leur aileron dorsal et aussi par des mutilations entre eux ou des tentatives de suicide en s’échouant volontairement.

Cette machine n’est pas le premier robot dauphin qui a été mis au point. En effet, il y a une vingtaine d’années déjà le premier dauphin robotique voyait le jour sous le nom de Dolphin Robotic Unic. Mais ce modèle de l’époque ne faisait pas du tout illusion pour être confondu avec un véritable animal. Avec l’évolution des technologies, un modèle plus ressemblant a pu voir le jour.

Les caractéristiques techniques de ce nouveau robot dauphin, capable de réaliser des spectacles aquatiques, lui permettent d’avoir une autonomie de 10 heures dans l’eau. Il pèse 269 kilos et selon ses concepteurs il pourrait avoir une durée d’utilisation de 10 ans dans l’eau salée. Il ne manque que des capteurs associés à une IA pour le rendre complètement autonome.

Son prix, qui s’élèverait à un montant entre 40 et 60 millions de dollars, serait facilement amorti en cas d’exploitation pour des spectacles aquatiques. La société Edge Innovations espère d’ailleurs en livrer 150 modèles à travers le monde d’ici trois ans.

Cette animatronique sera d’abord testée dans un parc aquatique chinois. Même si au premier abord on peut se demander si le public adhérera à cette nouvelle technologie, il est fort possible que le réalisme et la protection animale soient des arguments qui permettent de les convaincre.