Electronic Arts nous donne rendez-vous le 11 juin 2020 pour sa conférence du Summer Game Fest

Ce n’est plus une surprise, et depuis le début de l’année 2020 vous avez sans doute vu de nombreux bouleversements de l’industrie mondiale, que ce soit au niveau de l’automobile, de la Tech, du cinéma et des séries ou bien encore du jeu vidéo. L’un des plus gros bouleversements dans l’industrie gaming c’est l’annulation de l’E3 ainsi que de l’E3 Online (qui était censé remplacer le salon Californien). Si l’ESA (les organisateurs de l’événement) à d’ores et déjà donné les dates du prochain E3 2021, les éditeurs et constructeurs doivent tout de même dévoiler de nombreux plans cette année. C’est pourquoi depuis cette semaine nous sommes entrés dans le Summer Game Fest, un événement qui durera du mois de mai jusqu’au mois d’août avec de nombreux rendez-vous. Le premier étant fixé au 7 mai avec l’Inside Xbox, et le prochain au 11 juin avec l’EA Play Live.

Electronic Arts entre dans la next-gen ?

C’est donc sur ses réseaux sociaux que l’éditeur américain a confirmé sa cinquième édition de son EA Play. Lancé en 2016, ce rendez-vous est un événement dédié à l’éditeur juste avant l’E3 pour y dévoiler son avenir. Malgré la crise du Covid19, Electronic Arts confirme sa présence et donne rendez-vous à ses fans le 11 juin 2020 à 22h.

EA Play Live goes digital in 2020!

See you on June 11th at 4pm PST… World premieres, news and more! https://t.co/ShTNzjqJ3D pic.twitter.com/xqmYfGBWfs — Electronic Arts #stayandplay (@EA) May 4, 2020

Comme toujours, Electronic Arts promet de révéler de grandes choses lors de ce rendez-vous. Des informations supplémentaires sur les jeux actuels, mais également des World Premieres avec l’annonce de nouveaux jeux pas encore dévoilés. Pour le moment, il faudra se contenter de cela.

Du côté des fans, beaucoup espèrent l’annonce des Sims 5. Tandis que du côté des possibilités, nous devrions découvrir les nouvelles versions next-gen de FIFA, mais aussi de Madden NFL 21 qui sont tous les deux des habitués du rendez-vous. Plusieurs rumeurs évoquent également l’annonce d’un nouveau jeu Star Wars qui serait une suite du très bon Jedi Fallen Order.

Il ne nous reste plus qu’à patienter quelques semaines, un bon gros mois pour découvrir ce que nous réserve l’éditeur américain. Comme toujours, il sera possible de suivre l’événement en direct sur notre site.