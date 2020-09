Facebook annonce l’arrivée de ses lunettes AR en 2021 et lance l’Oculus Quest 2

Un jour après la keynote Apple durant laquelle celui-ci a présenté de nouveaux iPad et de nouvelles montres Apple Watch, Facebook démarre de son côté sa conférence Facebook Connect durant laquelle l’entreprise présente les nouveautés de son écosystème hardware.

En effet, Facebook ne se contente pas de ses réseaux sociaux, mais s’intéresse également à la réalité virtuelle et à la réalité augmentée. Et durant sa conférence, l’entreprise a levé le voile sur son nouveau casque : l’Oculus Quest 2. Il s’agit d’une version améliore de l’Oculus Quest que Facebook a lancé en 2019 avec d’importantes améliorations au niveau des performances.

Alors que l’Oculus Quest utilisait un processeur de smartphones, le Snapdragon 835, l’Oculus Quest 2 utilise un processeur spécialement conçu pour la réalité virtuelle, le Snapdragon XR2, combiné à 6 Go de RAM. L’écran affiche une résolution de 1 832 x 1 920 pixels par œil et Facebook indique que ce nouveau modèle a 50 % plus de pixels que la version précédente. Par ailleurs, grâce au gain de puissance graphique, l’Oculus Quest 2 est en mesure de prendre un charge un taux de 90 Hz.

Les contrôleurs ont également été améliorés. Facebook explique que le nouveau design des contrôleurs de l’Oculus Quest 2 est plus ergonomique. Ceux-ci ont aussi une meilleure efficacité énergétique. De ce fait, l’autonomie peut être multipliée par quatre. Le nouveau casque est plus léger, avec un poids 10 % inférieur à celui de l’Oculus Quest. Facebook a également fait un effort au niveau du prix puisque l’Oculus Quest 2 sera disponible à partir de 349 euros. Son prédécesseur coûtait plus de 400 euros.

La fin de l’Oculus Rift

Lorsque Facebook s’est lancé dans la réalité virtuelle, son premier produit était l’Oculus Rift. Ce casque était assez cher et nécessitait un PC soufflement puissant (donc, assez cher aussi). De plus, l’Oculus Rift était loin d’être pratique, à cause des fils qu’il fallait brancher et des capteurs qu’il fallait installer dans la pièce.

Avec l’Oculus Quest (qui ne requiert pas d’ordinateurs), Facebook a trouvé le bon compromis entre praticité et performances, tout en proposant le produit à un prix abordable. Aussi, après avoir annoncé la fin de l’Oculus Go, l’entreprise annonce également la fin de l’Oculus Rift S (une version de l’Oculus Rift).

Cependant, la plateforme Rift ne disparaîtra pas puisqu’il suffit de connecter un Oculus Quest ou un Oculus Quest 2 à un ordinateur (pour plus de puissance), via un câble USB, pour profiter de l’expérience qu’on avait sur les casques Oculus Rift ou Oculus Rift S. La fonctionnalité qui permet cette connexion avec un PC, Oculus Link, sort de sa beta.

En d’autres termes, l’utilisateur pourra utiliser l’Oculus Quest 2 sans PC pour les jeux peu gourmands, et pour les jeux qui requièrent un PC, il pourra connecter ce casque avec un simple câble USB.

Les premières lunettes de réalité augmentée de Facebook débarquent en 2021 (avec la marque Ray-Ban)

Nous savions déjà que Facebook développe des lunettes de réalité augmentée. D’ailleurs, Mark Zuckerberg pense que ces lunettes remplaceront les smartphones durant la prochaine décennie. Et aujourd’hui, nous savons quand les premières lunettes AR de l’entreprise sortiront.

« Nous avons annoncé un partenariat pluriannuel avec EssilorLuxottica – les fabricants de lunettes d’Oakley et Ray-Ban à Armani, Versace et plus encore. Ensemble, nous créerons et commercialiserons une paire de lunettes intelligentes de marque Ray-Ban en 2021. Elles combineront une technologie innovante avec un style avant-gardiste et aideront les gens à mieux se connecter avec leurs amis et leur famille », lit-on dans un blog d’Oculus.