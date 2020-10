Facebook Messenger a un nouveau logo et un nouveau design

Les appels vidéo et la messagerie instantanée n’ont jamais été aussi importants que durant cette crise sanitaire. Alors que les gens étaient physiquement isolés, les applications comme Messenger étaient un moyen de rester en contact avec les amis et les proches.

Facebook s’est très bien adapté à ces nouveaux usages. Par exemple, le numéro un des réseaux sociaux a lancé Rooms ou les Salons, une fonctionnalité qui permet de faire des visioconférences avec 50 participants. Facebook propose également une fonctionnalité qui permet aux utilisateurs de Messenger de regarder des vidéos ensemble même s’ils sont séparés physiquement.

En substance, pour Facebook, Messenger n’est plus seulement un moyen de communiqué avec les amis sur le réseau social. Il s’agit d’un endroit où on peut faire des activités à distance avec les personnes auxquelles on tient.

Et pour marquer cette transition, Messenger change de logo et se dote d’un nouveau design. Dites adieu au logo bleu de l’application Messenger. Le nouveau logo est plus coloré, et se rapproche du langage visuel du logo d’Instagram. Et les couleurs utilisées par défaut sur les conversations sur l’application correspondent à ce nouveau logo.

Mais ce n’est pas tout. Facebook Messenger propose également de nouveaux thèmes pour personnaliser l’apparence des conversations et des réactions personnalisables. Et bientôt, vous pourrez également envoyer des autocollants créés à partir de vos selfies, ainsi que des messages éphémères grâce un nouveau mode appelé « Vanish mode ».

Sinon, pour rappel, Facebook est également en train de lancer l’interopérabilité entre Messenger et Instagram Direct. Cette nouveauté sera bientôt entièrement déployée aux États-Unis.

« L’avenir de la messagerie est maintenant »

Cette année, d’importantes transformations ont eu lieu sur l’application Messenger. Et Facebook veut marquer cela avec une mise à jour de l’identité visuelle.

« L’avenir de la messagerie est maintenant : notre nouveau logo reflète un changement vers l’avenir de la messagerie, une manière plus dynamique, amusante et intégrée de rester connecté avec les personnes dont vous êtes proche. Nous espérons que vous l’aimerez autant que nous », écrit Stan Chudnovsky, le vice-président responsable de Messenger.

La messagerie a toujours été importante pour Facebook. C’est pour cela que l’entreprise a souhaité faire de Messenger une plateforme à part entière et déboursé des milliards de dollars pour faire l’acquisition de WhatsApp, il y a quelques années.

D’ailleurs, au mois de janvier, Mark Zuckerberg a encore souligné l’importance de la messagerie dans une publication sur sa vision pour la prochaine décennie. « Au cours de la prochaine décennie, certaines des infrastructures sociales les plus importantes nous aideront à reconstruire toutes sortes de petites collectivités pour nous redonner un sentiment d’intimité », avait indiqué le patron de Facebook. « C’est l’un des domaines d’innovation qui me passionne le plus. Nos environnements sociaux numériques auront l’air très différents au cours des 5 prochaines années, mettant à nouveau l’accent sur les interactions privées et nous aidant à construire les petites communautés dont nous avons tous besoin dans nos vies ».