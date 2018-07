Facebook priorise les médias « fiables » en France

La mise à jour annoncée par Facebook en janvier, qui priorise les médias « fiables » sur le fil d’actualité, est en train de se déployer dans l’Hexagone.

En début d’année, Facebook a annoncé deux mises à jour importantes pour le fil d’actualité. La première mise à jour consiste à prioriser les publications d’amis et les interactions entre amis sur l’algorithme de ce fil d’actualité. La conséquence directe de cette mise à jour est la réduction de la part des pages (dont celles qui diffusent de l’info). En ce qui concerne les médias, ceux-ci ont ainsi vu leur distribution passer de 5 % à 4 % du contenu du fil d’actualité.

Et ce n’est pas tout. Une seconde mise à jour, également annoncée en janvier 2018, consiste à prioriser les médias dignes de confiance. Donc, en plus de montrer moins d’infos, Facebook montre moins d’infos peu fiables.

Mais pour déterminer quels éditeurs sont priorisés par le fil d’actualité, Facebook se base sur les avis des utilisateurs, qu’il interroge via des sondages. « Dans le cadre de nos enquêtes de qualité en cours, nous allons maintenant demander aux gens s’ils connaissent une source d’informations et, dans l’affirmative, s’ils font confiance à cette source », indiquait Mark Zuckerberg.

Cette mise à jour du fil d’actualité qui concerne les médias a, dans un premier temps, été déployée aux Etats-Unis.

Mais sur son blog, Facebook a annoncé que le 2 juillet, il a commencé à « prioriser des sources largement fiables en Inde, au Royaume-Uni, en Allemagne, en France, en Italie et en Espagne ».

Les différentes mises à jour de Facebook ont énormément secoué les médias, qui doivent désormais se tourner vers d’autres services pour assurer la distribution de leurs contenus aux utilisateurs.

Heureusement, alors que Facebook priorise désormais les amis et la famille sur le fil d’actualité, d’autres sociétés, pour ne citer que Microsoft, Google, Twitter, et même Reddit, ont quant à eux fait l’inverse : miser encore plus sur l’actualité.