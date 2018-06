Reddit, le site qui dépasse Facebook aux USA, se met aux actus

Après Google News et Microsoft News, voici l’onglet de Reddit dédié à l’actualité.

Depuis que Facebook a décidé de réduire la visibilité des médias sur le fil d’actualité, il semblerait qu’un vide se soit créé et que tout le monde souhaite le combler. Et après la mise à jour de Google News, la création de Microsoft News et la refonte de Twitter pour rendre les infos plus visibles, voici que Reddit se met également aux actus.

Si cette communauté n’est pas forcément très populaire dans les pays d’Europe, aux Etats-Unis, celle-ci a dépassé Facebook sur le classement d’Alexa. Et désormais, Reddit veut aider ses utilisateurs à mieux s’informer.

Depuis quelques semaines, Reddit teste (en alpha) un onglet sur l’application iOS qui met en avant différents sujets d’actualité, comme la politique, le sport ou l’économie. Et comme sur les autres sites ou applis pour s’informer, Reddit permet même de personnaliser le contenu en choisissant des sous-sujets.

Reddit News ?

« Les gens viennent sur Reddit pour s’informer depuis le lancement du site en 2005 », explique Reddit à sa communauté. « Au cours de la décennie, vous avez démontré le pouvoir que les communautés peuvent avoir avec les nouvelles: analyser des articles, exposer des points de vue multiples et avoir des millions de discussions qui apportent un contexte et un aperçu de la conversation ». Le seul problème, c’est que les discussions sur des sujets d’actualité se mélangent aux autres thématiques sur Reddit. Mais avec le nouvel onglet, il y aura ainsi un emplacement (similaire à Google News) pour ceux qui veulent seulement s’informer.

Outre les mises en avant de contenus, l’onglet devrait également permettre aux utilisateurs de Reddit de trouver des discussions en rapport avec un sujet donné, ce qui devrait doper les interactions sur le site. « Vous nous avez tous dit que vous voulez pouvoir voir comment différentes communautés parlent de la même histoire. Nous développons donc une fonctionnalité de pivot communautaire qui vous montrera plusieurs threads de différentes communautés sur le même article », indique Reddit.

Actuellement, Reddit teste l’onglet afin de recueillir des retours. Ensuite, il devrait étendre son onglet pour les news à tous les utilisateurs. Il prévoit déjà de proposer cette fonctionnalité sur la version pour ordinateurs.