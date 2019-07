Google annonce de nouvelles fonctionnalités pour monétiser les vidéos YouTube

La publicité est le moyen le plus évident pour gagner de l’argent en faisant des vidéos sur YouTube. Cependant, ce n’est pas le seul moyen proposé par Google. Et durant une intervention à l’occasion de la VidCon, la firme de Mountain View annonce quelques nouveautés pour la monétisation de ces vidéos sur YouTube.

YouTube va proposer une nouvelle fonctionnalité baptisée Super Stickers. « Cette nouvelle fonctionnalité permettra aux fans d’acheter des autocollants animés lors de la diffusion en direct et des premières pour montrer à leurs créateurs préférés à quel point ils apprécient leur contenu. Les autocollants seront proposés dans une variété de modèles dans différentes langues et catégories, telles que les jeux, la mode et la beauté, le sport, la musique, la gastronomie, etc. », explique YouTube dans un billet de blog.

Pour les chaînes qui proposent des abonnements payants, YouTube permettra à leurs propriétaires d’avoir plus d’options. En substance, si actuellement, les chaînes ne peuvent proposer qu’un type d’abonnement, qui permet d’accéder à un pack d’avantages premium (comme des contenus exclusifs), bientôt, il sera possible de proposer plusieurs types d’abonnements premium avec des avantages différents. « Les créateurs peuvent désormais définir jusqu’à cinq niveaux de prix différents », annonce YouTube.

Certaines chaînes sur YouTube gagnent également de l’argent en vendant des produits dérivés. Grâce à un partenariat avec Teespring, la plateforme propose une fonctionnalité qui facilite la mise en place de ce mode de monétisation (Teespring prend en charge la production et la distribution). Google vient d’annoncer de nouveaux partenariats avec d’autres entreprises : Crowdmade, DFTBA, Fanjoy, Represent, et Rooster Teeth. Cela devrait donner plus d’options aux créateurs.

Sur YouTube, les alternatives à la publicité sont en train de faire un tabac

Si Google mise autant sur les alternatives à la publicité pour la monétisation des vidéos YouTube, c’est parce que le modèle semble fonctionner.

D’après la firme de Mountain View, la fonctionnalité Super Chat, qui permet aux fans d’acheter de la visibilité dans les commentaires des vidéos des créateurs, est maintenant la principale source de revenus pour près de 20 000 chaînes.

« Il y a maintenant plus de 90 000 chaînes qui ont reçu des Super Chats, certains flux gagnant plus de 400 $ par minute », se réjouit l’entreprise.