Google pourrait rendre Android Go obligatoire sur tous les smartphones low cost

En 2017, Google a lancé le programme Android Go pour garantir une bonne expérience sur les smartphones low cost, qui ont souvent des processeurs peu rapides et très peu de mémoire. En substance, Android Go est une version d’Android qui a été allégée pour que celle-ci fonctionne mieux sur les smartphones Android. Et en plus d’avoir allégé le système d’exploitation, Google a aussi créé des versions moins lourdes de ses applications, comme YouTube Go, Maps Go ou encore Assistant Go.

Jusqu’à maintenant, les fabricants de smartphones low cost ont le choix entre utiliser Android Go, ou utiliser la version complète du système d’exploitation (même si l’expérience peut être mauvaise). Mais visiblement, la firme a l’intention de rendre Android Go obligatoire sur cette catégorie de smartphones.

C’est ce qu’indique un article publié cette semaine par le site GSMArena. D’après celui-ci, des documents d’Android 11 qui ont fuité indiqueraient que bientôt, les smartphones devront avoir plus de 2 Go de mémoire RAM pour utiliser la version complète d’Android. Sinon, le constructeur devra sortir l’appareil sous Android Go, avec moins de fonctionnalités, mais une expérience plus optimisée pour les appareils low cost. Cette nouvelle règle s’appliquerait à partir du dernier trimestre 2020. Les smartphones sortis avant la date d’entrée en vigueur de ces nouvelles conditions ne seraient cependant pas concernés.

Une meilleure expérience sur les smartphones low cost ?

Mais bien entendu, puisque pour le moment, cette information n’est pas officielle, la prudence est de mise. Cependant, Google aurait de nombreuses raisons d’imposer cette nouvelle règle. Tout d’abord, cela permettrait aux smartphones Android les moins performants d’avoir un logiciel plus optimisé, ce qui peut avoir un impact sur la réputation du système d’exploitation. Mais en plus de cela, Android Go pourrait aider Google à réduire la fragmentation de l’OS. Actuellement, il s’agit de l’un des gros problèmes d’Android. Mais Google assure qu’il y a eu du progrès l’année dernière.

Pour rappel, Android 11 est déjà disponible en beta public, sur les smartphones Pixel et sur quelques appareils d’autres marques. Google va lancer la version stable de cette mouture de l’OS avant la fin de l’année et pourrait également en profiter pour détailler la nouvelle règle concernant les smartphones abordables.