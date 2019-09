Google Stadia : la Founder’s Edition est sold out, carton en vue ?

Google Stadia, c’est déjà un succès ?

Vous le savez sans doute, Google s’apprête à mettre un pied dans le jeu vidéo, avec sa plateforme de streaming Stadia. Cette dernière sera lancée en novembre prochain, mais depuis quelques semaines déjà, le géant américain propose aux intéressés de précommander une Founder’s Edition.

Via Twitter, le compte officiel Stadia a annoncé que ce même pack Founder’s Edition était désormais en rupture de stocks dans de nombreux pays d’Europe. Selon toute vraisemblance, Google souhaite mettre en avant le fait que sa plateforme intéresse vivement les joueurs, et que ces derniers vont rapidement adopter cette nouvelle manière de jouer… même si beaucoup (beaucoup) d’entre eux restent encore très sceptiques, voire totalement hermétiques à la proposition de Google. Un simple coup de com’ ?… Peut-être…

Place à la Google Stadia Premiere Edition !

Evidemment, Google a décidé de mettre en place une alternative à sa Founder’s Edition, désormais « out of stock« , en lançant… la Premiere Edition ! Cette dernière permet de mettre la main sur un Chromecast Ultra, sur une manette de jeu Clearly White, sans oublier 3 mois d’abonnement à Stadia Pro et l’intégrale Destiny 2. Le tout, pour 129 euros.

Bien sûr, si Google se félicite du côté « sold out » de son pack Founder’s Edition, le géant américain s’est bien gardé de spécifier le nombre de pièces qui avaient été mises à disposition des joueurs… Il faudra patienter encore quelques semaines pour savoir si oui ou non Google Stadia est un vrai succès auprès des joueurs, mais aussi (et surtout !) si Google est en mesure de tenir les promesses faites aux joueurs en terme de qualité de service.

Rappelons pour conclure que Google Stadia sera tout d’abord proposé uniquement en version « Pro » (payante) et qu’un abonnement gratuit arrivera en début d’année 2020. Les plus curieux devraient également être en mesure de tester gratuitement le service pendant un temps donné. Bref, à voir…