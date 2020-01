Hello Bank! a trouvé un moyen original de présenter sa nouvelle offre

C’est un travail plutôt créatif que les équipes d’Havas Média, Mediatransports et Publicis Conseil ont réalisé pour le compte de la banque en ligne Hello Bank!. Dans la gare Saint-Lazare, une gigantesque fresque de 150 m2 a été peinte du 16 au 21 janvier, en laissant chaque jour une nouvelle partie de l’image, d’un travail réalisé à la peinture et imaginé par l’artiste Jean-Luc Gosse.

Derrière son énigme qui aura duré cinq jours, une nouvelle offre bancaire. Hello Bank! revient défier ses concurrents en lançant Hello One, sa nouvelle solution de compte courant et de carte bancaire totalement gratuite. En plus de son visuel XXL, la banque en ligne cherchera à se faire connaître des Parisiens grâce à une présence importante dans les stations de métro, et le réseau de bus RATP.

Une campagne géante pour la nouvelle offre Hello Bank!

« Chaque bénéfice clé de la nouvelle offre est peint la nuit, durant 5 jours, avant de révéler, la dernière nuit, l’offre et la marque se cachant derrière ce teasing », expliquait le communiqué de presse de Hello Bank! (lire notre avis sur Hello Bank!), au lancement de sa nouvelle campagne créative à la Gare Saint-Lazare. L’idée fut cohérente avec le message voulant être diffusé : l’offre de la banque en ligne évolue, et propose désormais une carte bancaire internationale totalement gratuite.

Visiter Hello Bank!

Dans le détail, cette nouvelle offre Hello One vient ainsi se distinguer d’Hello Prime, la solution classique d’Hello Bank!, moyennant 5 euros par mois. Mais pour s’aligner avec ses nouveaux concurrents tels que les néo-banques (N26, Revolut, …), mais également des autres banques en ligne (Boursorama Ultim, Fortuneo Fosfo et ING Essentiel), Hello Bank! a sorti sa propre offre gratuite, qui comprend un compte courant et une carte bancaire.

Bien évidemment, cette dernière n’est pas aussi avantageuse que l’offre premium. Certaines limites empêchent le client de pouvoir utiliser leur compte comme leur compte principal. Aucun découvert n’est autorisé, le plafond est de 1 000 euros pour les paiements (période de 30 jours) et 400 euros pour les retraits (période de 7 jours). En reste que cette carte ne demande aucune condition de revenus, et permet de payer n’importe où dans le monde sans avoir de frais supplémentaire à la transition. Si vous voulez en savoir plus sur cette nouvelle offre, et ses différences avec Hello Prime, découvrez notre comparatif des offres Hello Bank!.