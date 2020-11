IBM France s’apprête à se séparer d’un quart de ses effectifs, soit plus de 1000 employés

La crise sanitaire actuelle liée à la pandémie de Covid-19, à des répercussions sans précédent à tous les niveaux, quel que soit le secteur. La société International Business Machines Corporation, connue sous le sigle IBM, spécialisée dans la production de matériels, logiciels, et autres services informatiques, est particulièrement concernée.

Son antenne française s’apprêterait à se séparer de près d’un quart de ses effectifs, soit entre 1180 et 1385 employés. Pour le moment rien ne nous permet de confirmer la nature de ses départs, s’ils sont volontaires ou contraints. IBM France n’a pas communiqué davantage sur la situation.

Nous savons seulement que depuis plusieurs années IBM cherche à se détacher de son secteur d’activité initial afin de se concentrer davantage sur le cloud. Aux commandes d’IBM depuis avril 2020, Arwind Krishna, ce dernier développe actuellement un plan pour scinder la société en deux entités à part entière. Ce plan devrait arriver à ses fins d’ici la fin 2021.

IBM prêt à sacrifier ses effectifs pour rattraper son retard ?

Cette volonté de la part du PDG d’IBM vient d’un large retard que la société se doit de rattraper au plus vite. IBM investit d’énormes sommes d’argent pour rattraper son retard et tenter de suivre des acteurs comme Amazon ou Microsoft. Au cours des dernières années, Big Blue a annoncé de nombreux rachats comme celui de RedHat pour 34 milliards de dollars, qui est devenu la plus grosse acquisition de son histoire. RedHat devrait permettre à IBM d’accélérer sa croissance sur le marché du cloud.

Le syndicat CFE-CGC IBM demande plus d’explications et n’hésite pas à interpeller Béatrice Kosowsky, la présidente d’IBM France. Le syndicat ne veut pas que la situation en France ressemble à de nombreux autres en Europe occidentale. IBM a déjà supprimé 40 000 postes dans ses entreprises implantées aux quatre coins du monde. Parmi ces suppressions d’emplois, 10 000 concernent l’Europe.