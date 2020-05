Ils recréent l’intégrale des épisodes de The Office en version Slack

C’est sans doute une des séries les plus populaires aux États-Unis et dans le reste du monde. The Office dépeint le quotidiens de salariés d’une entreprise de papier située dans une petite ville américaine comme il y en a des milliers. Au fil des années, le public s’est attaché à ces personnages charismatiques, attachants et souvent très drôles. La fin de la série en 2013 a donc laissé les fans orphelins. Un peu à la manière de Friends, les épisodes restent donc parmi les plus regardés des plateformes de streaming.

« La culture du travail a beaucoup changé depuis la diffusion de la série »

MSCHF, une société spécialisée dans la production de contenus créatifs et viraux, a eu l’idée de recréer les épisodes de The Office sur Slack. En se connectant sur l’espace de travail dédié, on peut donc visualiser chaque jour leurs échanges sous forme de textes ou de GIFs. Il y a quelque chose d’incroyable à retrouver l’ambiance de la série à travers ces échanges virtuels entre Michael Scott et ses équipes.

Pour réaliser cette prouesse, les salariés de MSCHF ont passé plusieurs mois à regarder les 201 épisodes et à taper les scripts. Une remise au goût du jour qui réjouit Daniel Greenberg, le responsable de la stratégie et de la croissance de l’entreprise, interrogé par Forbes : « La culture du travail a beaucoup changé depuis la diffusion de la série. Une grande partie de notre initiative repose sur la façon dont nous utilisons les technologies aujourd’hui, et comment cela modifie la façon dont nous communiquons avec nos collègues. »

Cette diffusion tombe d’autant plus à pic que des millions de personnes ont pu essayer le télétravail sur des outils comme Slack qui battent leurs records de fréquentation. Ironie de l’histoire, le casting de The Office s’est réuni pour de bon sur la plateforme de visioconférence Zoom, elle aussi très utilisée en ces temps de distanciation sociale. Il s’agissait de célébrer à leur manière le mariage d’un couple de fans.