iOS 13.2 : Apple teste ses nouveaux emojis ainsi qu’un contrôle pour les enregistrements de Siri

Après la sortie de l’iPhone 11, de l’iPhone 11 Pro et de l’iPhone 11 Pro Max, et d’iOS 13.1, Apple songe déjà à iOS 13.2. Avec la première beta de cette mise à jour de son système d’exploitation mobile, la firme de Cupertino avait donné un avant-goût de certaines nouveautés, comme Deep Fusion qui utilisera l’IA pour améliorer les photos au niveau des pixels.

Il y a quelques jours, Apple a sorti une seconde beta d’iOS 13.2. Celle-ci apporte un autre lot de nouveautés. Parmi celles-ci, il y a les nouveaux emojis. Ceux-ci ont été annoncés par Apple au mois de juillet, à l’occasion de la Journée mondiale des Emoji. « Cinquante-neuf nouveaux modèles emoji seront disponibles cet automne avec une mise à jour logicielle gratuite pour iPhone, iPad, Mac et Apple Watch », annonçait la firme de Cupertino. Aujourd’hui, ceux-ci sont accessibles en beta.

Here are the new emojis in iOS 13.2. Available now as a beta, coming to a public release Oct-Nov 2019 https://t.co/SvIRBQFCA6 pic.twitter.com/P3ZCXF8OeL

À l’instar de Google et d’Amazon, Apple a été pointé du doigt sur la façon dont il utilise les requêtes d’utilisateurs afin d’améliorer la précision de son assistant vocal. Dans le cadre de contrôles qualité de Siri, des contractants pouvaient entendre des enregistrements d’utilisateurs de l’assistant.

Pour rectifier le tir, Apple a mis en place un nouveau contrôle qui requiert un accord explicite de l’utilisateur si celui-ci souhaite participer à l’amélioration de Siri. Ce nouveau contrôle est testé sur la seconde beta d’iOS 13.2. Et d’après TechCrunch, désormais, seuls les employés d’Apple (pas de contractants) pourront écouter ces enregistrements pour améliorer la précision de l’assistant.

In iOS 13.2 beta: to opt out of Siri recordings/grading by Apple – you go to Settings/Privacy/Analytics & Improvements to disable it (not in the Siri settings for those looking for it). To delete you previous history, you go to Siri settings. pic.twitter.com/TxgYXCnhLS

— Mark Gurman (@markgurman) October 10, 2019