La moto volante d’Hoversurf est en précommande et frôle les 100 km/h

L’Hoverbike, la fameuse moto volante de la société Hoversurf sera commercialisée en 2019 et est déjà en précommande. Certains, comme la Police de Dubaï, se font déjà la main sur cette moto d’un nouveau genre, car piloter une Hoverbike Modèle S3, cela n’a rien à voir comme expérience que piloter une moto classique. Pour faire l’acquisition d’un engin aussi insolite, il faudra débourser 150 000 dollars, dont 10 000 dollars d’acompte.

150000 dollars pour chevaucher une Hoverbike

L’Hoverbike Modèle S3 n’est donc pas une moto accessible pour le commun des mortels, mais on imagine qu’après quelques générations et surtout après que la concurrence se lancera sur ce secteur, que les prix chuteront, mais cela prendra évidemment quelques années.

Cette moto volante dont la vitesse de pointe avoisine les 100 km/h est équipée de trois hélices horizontales, lui permettant de s’élever au dessus du sol grâce à un moteur de 33 kW et une batterie de 12,3 kWh. Une jolie prouesse car l’ensemble pèse 114 kg, auxquels il faut ajouter le poids du pilote. Cette moto volante restera une expérience incroyable destinée aux divertissements, car l’autonomie est tributaire des technologies actuelles dans le domaine des batteries.

Donc même si vous pouvez signer le chèque de 150000 dollars sans soucis, ne rêvez pas de faire un Paris-Nice en Hoverbike ! Le temps de vol avec un pilote est de 25 minutes environ (cela dépend de la météo et du poids du pilote) et pour recharger la batterie il faudra patienter 2h30…. Vous constaterez que les possibilités sont donc réduites pour le moment, reste que l’on ne peut que saluer la société Hoversurf pour la prouesse.

Cela permet enfin de faire sortir ce type d’engin de la science-fiction ! Avouez, que vous en rêviez depuis les fameuses “Speeder bikes” présentes dans Star Wars: Episode VI — Return of the Jedi en 1983… On vous donne un avant goût du futur avec cette vidéo !

La police de Dubaï se fait d’ailleurs déjà plaisir avec l’Hoberbike…