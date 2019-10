La Porsche Taycan bénéficiera aussi de mises à jour à distance et d’un système d’options inédit

La gestion du système d’exploitation des voitures via sa connectivité à internet va-t-elle devenir la règle ? Alors que les propriétaires de Tesla connaissent bien ce type de fonctionnement – la dernière grosse release arrive en ce moment sur leurs voitures avec la V10 apportant notamment Netflix sur leurs écrans -, le constructeur américain était encore relativement seul dans ce domaine. En tout cas seul à proposer des évolutions logicielles qui agissent sur des fonctionnalités hardware. La dernière version de l’OS Tesla apporte par exemple également la possibilité d’ouvrir ou de fermer les vitres de la voiture à distance (oui je sais, c’est courant depuis longtemps sur nombre d’autres voitures beaucoup moins chères).

D’autres marques proposent également des mises à jour OTA (Over The Air) mais cela concerne généralement des fonctionnalités logicielles ciblées et relativement limitées. Audi actualise par exemple le système de navigation de ses modèles les plus récents à distance, et a poussé récemment une nouvelle fonctionnalité intelligente liée aux feux de circulation, également sur une sélection de modèles, uniquement dans quelques villes aux USA et en Europe.

Des options temporaires… en location !

Porsche a certainement observé cette tendance et ne pouvait pas se permettre de faire moins bien que la concurrence dans ce domaine. Il ne s’agit pas pour le moment d’une annonce officielle, mais c’est en feuilletant attentivement le magazine lifestyle Christophorus qu’édite la marque que l’on trouve quelques indications assez précises sur le sujet : « Les gens veulent conduire une Porsche tout seuls, et la Taycan ne fait pas exception. Doit-il être entièrement configuré dès le départ ? Non. Les fonctions à la demande sont un nouveau service qui permettra aux clients d’acquérir de nouvelles fonctions du véhicule à n’importe quel moment après l’achat de la voiture ou même temporairement, moyennant une redevance unique, un tarif fixe ou un abonnement. Les mises à jour logicielles seront diffusées via internet quand la voiture sera au garage. Ces fonctions seront progressivement introduites dans de plus en plus de pays. »

C’est clair : Porsche proposera un système de mises à jour logicielles à distance par internet. Ce qui n’est finalement pas très étonnant. Plus originale en revanche est la promesse de proposer des options que les propriétaires de Taycan pourront commander après avoir pris possession du véhicule, également téléchargeables à distance, a fortiori quand l’on comprend que celles-ci pourront être temporaires, sous forme de location à la demande. On peut imaginer par exemple qu’il serait possible de commander un « débridage » de batterie le temps d’un week-end pour disposer de plus d’autonomie, des sons de moteur différents, ou encore des services supplémentaires dans le système de navigation pour mieux gérer un roadtrip.

On sait que la connectivité et le Cloud font partie de l’équation de ce que sera l’automobile dans les prochaines années. Il semblerait que les marques commencent à intégrer cette nouvelle donne, et Porsche ne fait pas exception.