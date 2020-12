La Tesla Model Y attire une nouvelle clientèle

Bien qu’Elon Musk ait pris la décision de déménager au Texas, les racines de Tesla restent bien ancrées en Californie et sur la côte ouest des États-Unis. Deux services de police de cette contrée ont annoncé leur achat de Model Y pour renouveler leur flotte de véhicules de service. Le nouveau SUV électrique, plus compact que la Model X, trouve son intérêt chez les autorités publiques et son adoption s’est particulièrement démontrée cette semaine.

Les villes de Fremont (Californie) et de Spokane (Washington) viennent en effet de rapporter avoir passé commande à Tesla. Cinq exemplaires de Model Y rejoindront les polices, suivant la volonté de moderniser les équipements et de se tourner vers la transition énergétique des flottes. À Spokane, le choix en fut même symbolique, alors que la ville prévoyait au départ d’acheter deux véhicules hybrides et deux autres à moteurs thermiques.

« Après des semaines de débat, le conseil a voté lundi l’achat de quatre SUV Tesla Model Y, annulant ainsi un plan présenté par les responsables de la ville pour acheter deux véhicules hybrides et deux véhicules traditionnels à essence » déclaraient les responsables de la police de la petite ville de l’État de Washington. « Nous comprenons tous que l’électrification de la flotte est la direction dans laquelle nous nous dirigeons, et nous devons simplement retrousser nos manches et élaborer ce plan » ajoutait l’un d’eux, dans un communiqué.

Outre l’aspect écologique, à première vue, les mises à jour des flottes permettraient de faire des économies à terme sur les dépenses en carburants. Nous savons que la police de Fremont a acquis sa Model Y pour un prix de 57 000 $ (en optant certainement pour la version Performance), mais nous ne pouvons pas dire si Tesla leur a offert la charge gratuite, disponible chez certains clients de la marque.

Bientôt disponible en France

Pour rappel, la Model Y est le dernier véhicule lancé par Tesla sur le marché. En revanche, sa commercialisation n’a pas été réalisée de façon égale à tous les continents, et l’Europe attend encore son arrivée. Normalement, celle-ci est prévue pour 2021, et devrait faire écho au statut opérationnel de l’usine de Tesla Berlin.

2021 sera une année riche en nouveautés électriques. Aux côtés de la Model Y, pas moins de 92 sorties de voitures électriques sont annoncées sur le marché. On pense notamment à l’Audi Q4 e-tron, la BMX iX3 mais également des modèles plus accessibles comme la Dacia Spring, et l’Opel Mokka-e. La semaine dernière, Mercedes dévoilait également son calendrier global pour les deux années à venir, avec de nombreuses nouveautés au catalogue dès le semestre prochain.