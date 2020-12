Mercedes dévoile en images ses futurs modèles électriques

Le calendrier de Mercedes dans la voiture électrique va se compléter l’année prochaine, avec une gamme élargie de modèles dès le premier semestre. Ce lundi, la marque a l’étoile a fait un rappel des véhicules en devenir, leur date planifiée d’entrée en production et a publié une série de clichés des prototypes de pré-production en bonus.

Jusqu’à maintenant, Mercedes se concentre sur un seul modèle électrique dans sa gamme, à savoir le SUV EQC, que nous avions essayé ici. Son lancement ne fut pas une victoire pour la marque, avec des chiffres de ventes loin d’être très bons face à la concurrence (Audi notamment). Aussi, son lancement américain a été retardé. Le déploiement de nouveaux modèles pourra démocratiser à plus grande échelle l’électrification Mercedes, qui se cantonnait à un gros SUV premium frôlant les 90 000 euros.

Six véhicules entre 2021 et 2022

Le communiqué publié ce lundi par Mercedes fait donc état de six nouveautés. L’année dernière, son annonce d’un investissement de 10 milliards d’euros dans le projet promettait la sortie de dix modèles 100 % électriques avant la fin 2022 : l’échéance est toujours possible, et Mercedes s’appuie sur Smart pour atteindre ce nombre.

Le deuxième modèle électrique à arriver sera une berline premium, la Mercedes EQS, que l’on peut retrouver sur l’image ci-dessus. Elle sera produite dans l’usine Mercedes-Benz de Sindelfingen en Allemagne, au premier semestre 2021. Forcément, avec son nom et sa ligne, elle sera la digne remplaçante de la Classe S. Cette année, Mercedes avait dévoilé la génération de sa nouvelle berline qui boudait la motorisation électrique au profit du thermique.

S’en suivra l’EQA, au courant de l’année 2021. Mercedes compte en faire un petit SUV compact, plus accessible. Des premiers clichés ont été publiés sur le véhicule également, et sa silhouette tend à faire du modèle un remplaçant du GLA thermique. Mercedes précise qu’elle produira cet EQA en Allemagne mais également en Chine dans son usine à Pékin.

Mercedes veut capitaliser sur les segments les plus en vogue et sans surprise, celui des SUV en est le principal intéressé. Un second modèle arrivera au cours de l’année, comme un grand frère au EQA. Il s’agira de l’EQB, avec une production en Allemagne et en Chine également.

Dernier modèle de prévu l’année prochaine, l’EQE. Mercedes annonce sa « berline d’affaire électrique », qui sera elle aussi à la fois destinée au marché européen et asiatique. L’occasion de rappeler pour la marque qu’elle attendra 2022 pour proposer des variantes de ses berlines (EQS et EQE) aux États-Unis, avec des exemplaires directement produits sur place grâce aux usines de Tuscaloosa.

Leader de la mobilité électrique

Mercedes est loin d’être une marque reconnue pour avoir investi tôt dans la voiture électrique. En Allemagne, Audi lui joue du coude, et Volkswagen a déjà lancé son modèle accessible, l’ID3. La concurrence asiatique (Hyundai notamment) et des nouvelles marques comme NIO et Xpeng viennent maintenant dépêcher le constructeur pour rattraper son retard. Aux États-Unis, où sa venue possède un retard d’un an sur chaque modèle déployé en Europe, sa transition est aussi délicate avec des marques comme Tesla et des nouveaux comme Lucid Motors.

Pourtant, la stratégie de Mercedes serait très prometteuse pour Markus Schäfer, responsable de la recherche chez Daimler et COO de Mercedes-Benz : « nous visons être leader dans le domaine de la mobilité électrique et nous concentrer en particulier sur la technologie des batteries. Nous adoptons une approche globale, allant de la recherche et développement à la production, en passant par la coopération stratégique ».

Décidément, la voiture à hydrogène longtemps pensée par le constructeur est définitivement un projet du passé. L’accélération du virage électrique chez Mercedes est lancée, et tout se jouera ces deux prochaines années.