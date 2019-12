Le classement des films de super-héros de 2019

L’année 2019 a été l’occasion d’une véritable explosion des films de super-héros (ou méchants). Sauf erreur possible de notre part, neuf d’entre eux sont arrivés dans les salles obscures. Mais quels ont été ceux qu’il faut retenir ? Ceux qu’il faudra oublier. On vous dévoile notre classement, en commençant par la fin.

9 – Hellboy

On y croyait au début. Avec la présence de David Harbour, le très bon acteur vu dans Stranger Things, l’optimisme pouvait être de rigueur. Mais au final, on a surtout envie de l’oublier très vite et de passer à autre chose. Un reboot ?

8 – X-Men : Dark Phoenix

Là encore, le casting était sur le papier très séduisant. McAvoy, Fassbender, Turner et Lawrence avaient tout pour faire un carton au box-office. Mais le résultat n’a pas d’âme, pas de cœur. Tout le contraire de Logan, notre coup de coeur X-Men de la décennie.

7 – Glass

Night Shyamalan revenait enfin pour finir sa trilogie. Mettre un terme à son univers paranormal, créé avec Unbreakable puis Split. Les deux premiers étaient des merveilles, le dernier est sans doute trop… normal. On attendait mieux.

6 – Shazam

Pour autant que l’on puisse aime Zachary Levi, difficile de le placer plus haut dans cette liste… à cause de la compétition. C’est drôle, c’est plutôt réussi, mais ce n’est pas pour autant le « wow » que l’on espérait. On espère que la suite sera encore meilleure.

5 – Spider-Man : Far From Home

Tom Holland a définitivement réussi à se faire une place au soleil dans le Marvel Cinematic Universe avec ce nouvel opus. Au-delà de ses qualités, le film se distingue surtout par la scène après les crédits, qui pourrait bien être la meilleure proposée pour l’instant.

4 – Captain Marvel

C’est le premier film solo pour un personnage féminin chez Marvel et on ne peut que saluer la performance de Brie Larson, qui est une nouvelle preuve de la qualité du casting du MCU. Pour autant, il manque un « je ne sais quoi » pour la distinguer du reste du MCU.

3 – Brightburn

Mais pourquoi est-il si méchant… ? A la façon d’un The Boys, sur Amazon, le film Brightburn qui nous propose l’histoire d’un méchant Superman, a apporté un vent de fraîcheur sur le genre en 2019. On prime toutefois plus l’idée que la réalisation, tant, le résultat est parfois limité, petit budget oblige.

2 – Avengers Endgame

C’était l’événement cinématographique de 2019. Un film prévu pour tout casser au box-office, pour mettre fin à une décennie de films Marvel. On se demande désormais si le studio pourra se surpasser à l’avenir. On espère.

1 – Joker

Frustration ultime pour Marvel. Le Joker de Todd Phillips décroche pour beaucoup d’amateurs du genre la palme en 2019. La performance incroyable de Joaquin Phoenix y est sans aucun doute pour beaucoup. On en reprend pour une suite ?