Le faux nez de Philippe Katerine fait planter Apple Music

Apple Music fait partie intégrante de la stratégie multimédia de la marque à la pomme. L’an prochain, un abonnement serait ainsi lancé, incluant le service de streaming musical, mais aussi AppleTV+ et Apple News+. Un pack intégral pour proposer une offre tout-terrain. Dans le même temps, l’entreprise continue de personnaliser son outil, comme avec le lancement de la fonctionnalité Replay. Mais, cela ne met pas Apple Music à l’abri de quelques problèmes techniques, comme l’illustre parfaitement cette affaire.

Les algorithmes d’Apple Music en cause

Le 8 novembre dernier, Philippe Katerine a lancé son dernier album, baptisé Confessions. Les mélomanes fans du chanteur peuvent l’entendre avec Gérard Depardieu, Léa Seydoux, Lomepal ou encore Angèle. Un vaste casting pour un album 5 étoiles, dans lequel il prend notamment à parti Emmanuel Macron.

Pour soigner le lancement, Philippe Katerien a bien sûr misé sur une pochette de disque marquante. Avec son style habituel, il a misé sur un mélange d’originalité et d’humour, tout en restant dans la simplicité. L’image est plutôt simple. Un fond rose, une veste bleue, un polo blanc. Mais histoire d’y apporter sa touche personnelle. Comment ? En allongeant considérablement son nez.

Mais si ce nez est passé comme une longue lettre à la Poste chez Spotify ou encore chez Deezer, Apple Music a eu quelques soucis. Le nez se retrouve flouté. On a quand même très fortement tendance à penser que l’algorithme d’Apple a eu un petit problème et confondu ce nez avec une autre partie de l’anatomie masculine. On vous laisse découvrir le résultat en image.

Le nez-bite de Philippe Katerine est flouté sur Apple Music pic.twitter.com/qVpKqRJVsn — Frantz Durupt (@peultier) December 3, 2019

À noter que l’erreur n’est pas inédite chez Apple Music. En 2016, La Belle enchantée, l’album de Tri Yann avait aussi été censuré. On y voyait une gravure comptant le postérieur d’une femme dénudée. Le groupe s’était vu forcer de lui ajouter un maillot de bain afin de ne pas se faire bannir d’iTunes.