Il y a quelques jours, Apple a finalement présenté ses nouveaux iPhone, comme l’iPhone 11 ou l’iPhone 11 Pro. Bien évidemment, les nouveaux smartphones de la marque à la pomme ont de nombreux arguments convaincants, comme une amélioration significative de l’autonomie par rapport aux modèles précédents. Néanmoins, la 5G a été complètement absente de la keynote de la firme de Cupertino.

Après avoir réglé ses problèmes avec le fournisseur Qualcomm, Apple ne devrait commencer à utiliser les modems 5G qu’en 2020.

En attendant, de nombreux concurrents commencent pourtant à lancer des modèles équipés de modems 5G. Et l’année prochaine, avec la production de nouvelles puces Qualcomm pour les mobiles abordables, ces modems ne seront plus réservés aux smartphones haut de gamme.

Le Pixel 4 XL : une version 5G serait sur le point d’être présentée

En tout cas, contrairement à Apple, Google n’attendrait pas l’année prochaine pour lancer son premier smartphone 5G.

Du moins, c’est ce qui est suggéré par de nouvelles rumeurs. En effet, d’après le site BGR, qui relaie une information de IndiaShopps, un modèle baptisé « Google Pixel 4 XL 5G » aurait fait une apparition sur Geekbench 5.

Il s’agirait d’une version du Google Pixel 4 XL dont la particularité est la présence d’un modem 5G. D’après les rumeurs, la version classique et la version 5G seraient toutes les deux équipées d’un SoC Snapdragon 855, lequel est utilisé par la plupart des smartphones haut de gamme sortis en 2019.

Néanmoins, la version 5G pourrait avoir plus de RAM que la version classique. En effet, alors que plusieurs sources indiquent que le Google Pixel 4 XL aurait 6 Go de mémoire RAM, le Google Pixel 4 XL 5G aurait quant à lui 8 Go de RAM, d’après les informations présumées découvertes sur Geekbench.

Mais comme d’habitude, l’information est à prendre avec les pincettes d’usage. Les nouveaux smartphones Pixel 4 de Google ont déjà fait l’objet de nombreuses fuites, mais ce n’est que maintenant qu’une version 5G est évoquée.

Pour le moment, Google n’a pas encore officiellement indiqué à quelle date ses nouveaux smartphones seront présentés. Mais d’après certaines indiscrétions, les concurrents de l’iPhone 11, de l’iPhone 11 Pro et de l’iPhone 11 Pro Max seraient dévoilés le 15 octobre.